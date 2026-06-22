Lo que comenzó como una jornada escolar terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia de Nagua. Un estudiante de 12 años salió de un colegio con una lesión que, según sus padres, cambió para siempre su vida: perdió uno de sus testículos y el otro tuvo que ser reconstruido tras varias intervenciones quirúrgicas.

Han pasado aproximadamente tres meses desde el incidente ocurrido en el colegio evangélico Doctor Pelegrín Adolfo Gómez, en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, pero las secuelas físicas y emocionales permanecen en el menor y en sus familiares.

"Para él es un trauma físico, psicológico y emocional, y para nosotros como familia también", expresó la madre del adolescente al relatar el proceso que han enfrentado desde aquel día.

De acuerdo con la denuncia de los padres, el hecho no fue un juego ni una simple travesura entre estudiantes, como aseguran que se ha intentado presentar, sino una acción que terminó provocándole graves daños al menor.

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Según el relato familiar, el niño era víctima de constantes situaciones de acoso por parte de algunos compañeros. El día del incidente, uno de los estudiantes presuntamente lo sujetó mientras otro le habría causado una lesión en sus genitales, hasta provocarle la pérdida del conocimiento.

Tras ser encontrado en el plantel, el menor fue trasladado a un centro médico, donde los especialistas determinaron la gravedad de las heridas. Posteriormente fue sometido a cuatro cirugías reconstructivas: perdió uno de sus testículos y el otro continúa bajo seguimiento médico.

La familia asegura que el daño no solo ha sido físico. Explican que el adolescente atraviesa un proceso psicológico por las consecuencias de una lesión ocurrida en una etapa de su vida marcada por cambios propios de la pubertad.

Dos versiones sobre lo ocurrido

El caso ha generado cuestionamientos debido a las diferentes versiones sobre cómo sucedió el incidente.

La familia sostiene que se trató de una agresión y rechaza que pueda ser considerado un juego. La madre del menor afirma que "no fue un juego, no fue una riña ni un pleito", sino una situación que dejó consecuencias permanentes para su hijo.

En tanto, versiones atribuidas al centro educativo señalan que el hecho habría ocurrido durante una dinámica entre estudiantes relacionada con un supuesto reto difundido en redes sociales, en el que los menores realizaban acciones de mal gusto que terminaron fuera de control.

La familia cuestiona esa explicación y considera que la gravedad de las lesiones evidencia que no se trató de una simple actividad entre compañeros.

Reclamos al colegio y autoridades

Los padres del menor denuncian que, luego del incidente, no recibieron el respaldo esperado por parte del colegio ni de las familias de los estudiantes involucrados.

Aseguran que durante estos meses han tenido que enfrentar solos los gastos médicos y el proceso emocional del niño, mientras reclaman una investigación que permita determinar responsabilidades.

También señalan que tuvieron dificultades para presentar la denuncia ante las autoridades y cuestionan que el caso haya tardado en hacerse público.

Educación investiga el caso

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó el pasado 12 de junio que esa institución investiga las circunstancias en que ocurrió el incidente en el colegio ya mencionado.

"Todo eso está siendo investigado", expresó el funcionario, al tiempo que indicó que el Ministerio de Educación daba seguimiento al caso y trabajaba en medidas de acompañamiento y supervisión en los centros educativos.

Mientras avanza la investigación, los padres del menor mantienen su reclamo de justicia y piden que se tomen medidas para evitar que otro estudiante pueda atravesar una experiencia similar.

Para esta familia, el caso no se trata únicamente de una lesión física, sino de una marca que acompañará al niño durante toda su vida.