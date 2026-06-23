Más de 500 adultos mayores han sido beneficiados con pensiones solidarias, dice Propeep

El propeep afirma que ha gestionado pensiones solidarias para cientos de envejecientes. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR PROPEEP )

La subdirectora general de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Jenny Chaljub, informó este martes que la institución ha contribuido a la gestión de más de 520 pensiones solidarias para adultos mayores en situación de vulnerabilidad durante el último año.

La funcionaria destacó que este programa representa uno de los principales logros de la entidad, al permitir que cientos de envejecientes accedan a un ingreso económico destinado a mejorar su calidad de vida.

"En Propeep, en un año, hemos sacado 522 o 523 pensiones para envejecientes. Esa es la mayor felicidad de nosotros", expresó.

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Explicó que las pensiones son tramitadas en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), institución encargada de evaluar y depurar cada solicitud.

Requisitos y seguimiento de las solicitudes de pensiones

Indicó que los principales requisitos para acceder a este beneficio son tener más de 60 años de edad y encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica.

Chaljub señaló que, aunque algunos procesos pueden tardar por razones administrativas y presupuestarias, la mayoría de las solicitudes que cumplen con los criterios establecidos terminan siendo aprobadas.

Asimismo, exhortó a los adultos mayores a verificar el estatus de sus solicitudes en la gobernación provincial, donde se dispone de un sistema de consulta.

"Muchas veces ellos no vuelven y no saben que la tienen. Hay personas que tienen meses con ese beneficio aprobado y no lo han retirado porque deben firmar la documentación correspondiente", explicó.