Ministerio de la Mujer insta a medios a difundir líneas de ayuda en casos de violencia

El Ministerio de la Mujer agradeció la colaboración en la difusión de servicios de ayuda en situaciones de violencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer exhortó este martes a los medios de comunicación del país a incorporar, de manera sistemática, las líneas de ayuda y servicios de atención disponibles en las informaciones relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y feminicidios, como una medida que puede contribuir a salvar vidas y facilitar el acceso oportuno a protección y asistencia.

La institución sostuvo, mediante una nota de prensa, que, además de informar sobre los hechos, las coberturas periodísticas pueden desempeñar un papel fundamental en la prevención de la violencia al ofrecer a las víctimas y a sus entornos información clara sobre dónde buscar apoyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-174510-ea668ce9.jpeg La institución reiteró su apoyo a las mujeres víctimas de violencia. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, planteó que las notas de prensa, reportajes, entrevistas y demás contenidos vinculados a esta problemática incluyan referencias visibles a los principales canales de atención disponibles para mujeres y familias que enfrentan situaciones de violencia.

Entre estos servicios figuran la Línea *212 del Ministerio de la Mujer, que ofrece orientación, apoyo psicológico y asistencia legal; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, para casos de peligro inmediato; y la Línea Vida *211 del Ministerio Público, habilitada para recibir denuncias y brindar orientación en situaciones de violencia.

Responsabilidad social

El Ministerio de la Mujer destacó que la responsabilidad social de los medios trasciende la difusión de los acontecimientos y se extiende a la promoción de acciones que contribuyan a la protección de derechos y a la prevención de situaciones de riesgo.

La entidad señaló que la inclusión de estos canales de ayuda en las publicaciones puede convertirse en una herramienta efectiva para acercar los servicios de atención a personas que, en muchos casos, desconocen las rutas institucionales disponibles para recibir apoyo y protección.

Asimismo, agradeció la colaboración de periodistas, productores, directores de medios y empresas informativas, al tiempo que reiteró su disposición a continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

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