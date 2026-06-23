Ministerio de la Mujer insta a medios a difundir líneas de ayuda en casos de violencia
Víctimas de violencia pueden llamar a la Línea *212 y a Línea Vida *211
El Ministerio de la Mujer exhortó este martes a los medios de comunicación del país a incorporar, de manera sistemática, las líneas de ayuda y servicios de atención disponibles en las informaciones relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y feminicidios, como una medida que puede contribuir a salvar vidas y facilitar el acceso oportuno a protección y asistencia.
La institución sostuvo, mediante una nota de prensa, que, además de informar sobre los hechos, las coberturas periodísticas pueden desempeñar un papel fundamental en la prevención de la violencia al ofrecer a las víctimas y a sus entornos información clara sobre dónde buscar apoyo.
- En ese sentido, planteó que las notas de prensa, reportajes, entrevistas y demás contenidos vinculados a esta problemática incluyan referencias visibles a los principales canales de atención disponibles para mujeres y familias que enfrentan situaciones de violencia.
Entre estos servicios figuran la Línea *212 del Ministerio de la Mujer, que ofrece orientación, apoyo psicológico y asistencia legal; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, para casos de peligro inmediato; y la Línea Vida *211 del Ministerio Público, habilitada para recibir denuncias y brindar orientación en situaciones de violencia.
Responsabilidad social
El Ministerio de la Mujer destacó que la responsabilidad social de los medios trasciende la difusión de los acontecimientos y se extiende a la promoción de acciones que contribuyan a la protección de derechos y a la prevención de situaciones de riesgo.
- La entidad señaló que la inclusión de estos canales de ayuda en las publicaciones puede convertirse en una herramienta efectiva para acercar los servicios de atención a personas que, en muchos casos, desconocen las rutas institucionales disponibles para recibir apoyo y protección.
Asimismo, agradeció la colaboración de periodistas, productores, directores de medios y empresas informativas, al tiempo que reiteró su disposición a continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.