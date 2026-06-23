La fecundidad en República Dominicana caerá a 1.7 hijos por mujer hacia 2050, de acuerdo a la ONE

La proyección de fecundidad en República Dominicana es de 1.97 hijos por mujer para el año 2026, y hacia los años 2050 y 2100 será de 1.70, de acuerdo con los datos arrojados por las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de la Población, presentadas este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El estudio refleja la transformación demográfica del país y aporta información clave para planificar el futuro de una población más longeva, tal como expresó la institución durante el acto de presentación de los datos.

Las estimaciones indican que en 1950 cada mujer en el país tenía un promedio de 7.57 hijos durante toda su vida reproductiva, mientras que en 2026 esta cifra se sitúa en 1.97 hijos, un número por debajo del nivel de reemplazo.

Conforme a las proyecciones, la fecundidad disminuirá hasta 1.70 hijos por mujer.

Cambios en la fecundidad adolescente

En este sentido, para 2050 y 2100 la fecundidad se mantendrá en 1.70 hijos por mujer. La ONE indicó que esta disminución responde a los cambios sociales, económicos y culturales que han acompañado el desarrollo del país en las últimas décadas.

Otro aspecto que muestra una tendencia a la reducción es la fecundidad adolescente. El informe señala que este indicador representará un 14 % en 2026, frente a un 12 % en 2050 y un 7 % en 2100, aunque seguirá siendo un tema relevante para las políticas públicas.

En cuanto a la edad media de la fecundidad, la ONE establece que pasó de 28.53 años en 1950 a 26.45 años en 2026, y proyecta que alcanzará los 26.62 años en 2050 y los 26.97 años en 2100, lo que evidencia una transformación gradual de los patrones reproductivos de las mujeres en el país.

Población más longeva

Según la ONE, las estadísticas reflejan un avance histórico en la esperanza de vida de los dominicanos.

En 1950, la esperanza de vida promedio era de 44.0 años. Para 2026, aumentó a 75.7 años (79.1 años en el caso de las mujeres y 72.4 años en el de los hombres), de acuerdo con los resultados.

La ONE proyecta que para el año 2100 la esperanza de vida alcanzará los 91.5 años.

"Los resultados sugieren, además, una sobremortalidad masculina presente en todas las edades, con un pico a los 20 años, cuando la mortalidad de los hombres llega a triplicar la de las mujeres", explicó la entidad.

El índice de envejecimiento, que relaciona a la población de 60 años y más con la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, marcando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto. Este índice continuará en ascenso hasta el final del siglo.

Composición por edad

El informe establece que la proporción de la población infantil (0-14 años) se reducirá de 25 % en 2025 a 18 % en 2050, mientras que la población de 65 años y más pasará de 9 % a 17 % en el mismo período, hasta alcanzar el 36 % de la población total en 2100.

La entidad precisó que, de mantenerse esta tendencia, hacia mediados de siglo la República Dominicana tendrá, por primera vez en su historia, más adultos mayores que niños y niñas.

En este sentido, la ONE señaló que los cambios en la estructura por edades requerirán una atención especial en materia de políticas públicas.

"Se prevé que las necesidades de cuidado cambien de la población infantil a la población adulta mayor", precisó.

Crecimiento poblacional

Entre los resultados presentados, las estimaciones muestran que la población dominicana alcanzó poco más de 10.8 millones de habitantes en 2026 y llegará a 12.3 millones en 2050.

Las proyecciones plantean que el crecimiento se mantendrá hasta acercarse a su punto máximo en torno a la década de 2070, cuando iniciará un descenso gradual hasta situarse en poco más de 11.9 millones de habitantes en 2100.

El cambio de tendencia se explica por la desaceleración del crecimiento poblacional. La tasa promedio anual de crecimiento, que fue de 31.3 por cada mil habitantes entre 1950 y 1975, se estima en 10.3 por mil para el período 2000-2025. Las proyecciones la ubican en 3.9 por mil para 2025-2050, en 0.9 por mil para 2050-2075 y en -2.6 por mil para 2075-2100, lo que significa que hacia el final del siglo habrá más defunciones que nacimientos.

Sobre el estudio El estudio fue presentado este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), junto con técnicos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la finalidad de actualizar por completo el panorama demográfico del país para el período 1950-2100.Como parte del proceso de elaboración se incorporaron informaciones del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, estadísticas vitales, encuestas especializadas y otras fuentes complementarias, como los registros administrativos, integradas mediante metodologías demográficas reconocidas internacionalmente, fortaleciendo así la base de evidencia para la planificación y el desarrollo sostenible del país.

En cuanto a la composición por sexo, las estimaciones muestran que, de mantenerse las tendencias actuales de mortalidad, la diferencia numérica entre hombres y mujeres se ampliará en las próximas décadas, con una mayor presencia femenina en los grupos de edades más avanzadas.

La ONE resaltó que estos resultados confirman que la República Dominicana transita actualmente por una ventana de oportunidad demográfica, caracterizada por la menor relación de dependencia observada en su historia reciente.

Precisó que por cada 100 personas en edad de trabajar hay 51.7 personas dependientes en 2026, el nivel más bajo del período analizado, frente a 93.4 en 1950. Las proyecciones sitúan esta relación en 53.3 para 2050, antes de aumentar hasta 94.1 en 2100, a medida que el envejecimiento eleve nuevamente el peso de la población dependiente.

De acuerdo con los resultados presentados, esta ventana de oportunidad demográfica se extendería aproximadamente hasta el año 2065.