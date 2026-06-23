Tras feminicidio, madre revela el temor constante en que vivía su hija

El dolor y la consternación marcaron ayer el velatorio de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, la mujer que murió a manos de su pareja, tras recibir varios disparos en un hecho ocurrido en el área de estacionamiento del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras en esta capital.

Sus restos fueron velados en el sector La Ciénaga, en el Distrito Nacional, donde familiares, amigos y vecinos acudieron a darle el último adiós. Fue sepultada en el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Durante el velatorio, su madre, Teodora Sánchez, recordó a Nancy como una mujer luchadora que logró superarse profesionalmente y ejercer la enfermería, pero que, según aseveró, vivía bajo constantes celos y vigilancia por parte de su pareja, Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana.

"Ella no tenía paz, porque si salía de una diligencia, ahí estaba él. Yo siempre le decía: ´Mira, cuídate de él. Aunque tú no lo veas, él está atrás de ti, pisándote los talones´", recordó.

Paciente sigue en UCI

En tanto, Marilenny Cuello, la mujer de 45 años que resultó herida durante la balacera donde Nancy fue muerta, continúa en estado delicado y con pronóstico reservado.

El director del hospital, Andy de León, explicó que la paciente permanece bajo estricta vigilancia médica y que especialistas de distintas áreas trabajan para mantenerla con vida, debido a la gravedad de las heridas recibidas.

De León informó que la mujer fue intervenida en la zona del cuello.

Mientras tanto, familiares de la herida relataron que ella fue alcanzada por una bala de manera accidental durante el tiroteo y que no era el objetivo del ataque.

Gabriel Cuello, hijo de la paciente, narró que el agresor abrió fuego de forma indiscriminada.

"Cuando llegó, él sacó la pistola y se puso a tirar tiros a lo loco. A mi mamá le dio un tiro. Quisiera comunicarme con los otros familiares para hablar y ver qué hacemos, porque esa muerte no se puede quedar así", manifestó consternado el joven.

Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.