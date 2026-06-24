Alcaldía del DN demuele dos bancas de apuestas que operaban irregularmente en aceras

La Alcaldía del DN dijo que estos operativos son parte de la recuperación de los espacios públicos. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó la demolición de dos bancas de apuestas que estaban establecidas sobre las aceras, violentando la ley del uso sobre el espacio público en los sectores Costa Brava y Villa Consuelo.

Esta acción fue encabezada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, para preservar, recuperar y garantizar espacios públicos seguros, accesibles y organizados para toda la ciudadanía, indica una nota de prensa.

El director de la DUEP, José Aníbal Sanz, expresó que "la recuperación de los espacios públicos es una responsabilidad que asumimos con firmeza. No permitiremos ocupaciones ilegales que vulneren los derechos de los peatones y afecten el orden urbano de nuestra ciudad".

Contra las ocupaciones ilegales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/5ca448cd-ce3a-4108-a77e-a3faf2265a98-2b18302c.jpg Las estructuras irregulares estaban ubicadas en la calle F del sector Costa Brava, en Villa Consuelo. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que las autoridades municipales hicieron una notificación antes de proceder con la intervención, ya que las bancas carecían de la autorización sobre el uso de suelo, afectando el libre tránsito de los ciudadanos.

Las estructuras irregulares estaban ubicadas en la calle F del sector Costa Brava y en la calle Eusebio Manzueta esquina José Martí, en Villa Consuelo.

Sanz advirtió que estos operativos de recuperación de espacios públicos se continuarán realizando con un debido proceso de seguimiento adecuado para asegurar el cumplimiento de la ley.

Anteriormente la DUEP también eliminó bancas que operaban ilegalmente obstaculizando aceras en las avenidas Albert Thomas y Nicolás de Ovando.

El artículo 179 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece claramente que los bienes de dominio público son aquellos destinados por el Ayuntamiento a un uso o servicio público.