Deportan desde EE. UU. a hombre acusado de intento de homicidio en Santo Domingo Este

Luis Enrique Cruz Sena fue arrestado en Nueva York y posteriormente deportado a República Dominicana, donde deberá responder ante la justicia por los hechos que se le imputan. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que era buscado por las autoridades dominicanas por su presunta participación en un hecho de violencia ocurrido en Santo Domingo Este fue arrestado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y posteriormente deportado a República Dominicana.

Se trata de Luis Enrique Cruz Sena, quien era requerido por la justicia dominicana mediante una orden de arresto emitida en su contra por su presunta vinculación a un caso registrado el 21 de abril de 2024 en el sector Ensanche Isabelita,municipio Santo Domingo Este.

A través de una nota de prensa, las autoridades indicaron que la localización y captura de Cruz Sena fueron posibles por las gestiones de coordinación internacional realizadas por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, que solicitó a la OCN-Interpol Santo Domingo la emisión de una alerta internacional para su búsqueda.

Heridas por proyectiles

La Policía informó que, en coordinación con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las autoridades estadounidenses lograron ubicar y arrestar al hombre, dando inicio al proceso que culminó con su deportación al país.

Según la orden judicial de arresto No. 973-2024-EMES-06045, Cruz Sena está acusado de ocasionar múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego a Wellington de la Rosa Ovalles, durante un incidente ocurrido en Santo Domingo Este.

Tras su captura en territorio estadounidense, fueron agotados los procedimientos legales y migratorios correspondientes para materializar su deportación hacia República Dominicana, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.