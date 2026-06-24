Dominicanos vivirán más de 90 años a final de siglo, según proyecciones de la ONE

Según la ONE, hacia mediados de siglo la República Dominicana tendrá por primera vez más adultos mayores que niños y niñas, un escenario que, afirma la entidad, implicará importantes desafíos para las políticas públicas, especialmente en materia de salud, protección social y sistemas de cuidados. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana atravesará por un aumento de la esperanza de vida, tendencia que conducirá al envejecimiento progresivo de la población durante las próximas décadas, según las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los resultados muestran avances en la esperanza de vida al nacer, que pasó de 44 años en 1950 a 75.7 años en 2026. En el caso de las mujeres, la expectativa de vida alcanza los 79.1 años, mientras que para los hombres se sitúa en 72.4 años.

Las proyecciones indican que este indicador podría elevarse hasta 91.5 años para finales de siglo.

Sobremortalidad masculina El estudio también evidencia una sobremortalidad masculina presente en todas las edades, con un pico alrededor de los 20 años, cuando la mortalidad de los hombres llega a triplicar la de las mujeres.

La edad promedio del dominicano

Como consecuencia del aumento en la longevidad y la disminución de la fecundidad, la edad promedio de la población dominicana continúa aumentando. Mientras en 1950 era de 21.6 años, en 2026 alcanza los 32.9 años. La ONE proyecta que llegará a 40.3 años en 2050 y a 51.6 años en 2100.

Las estimaciones indican además que el índice de envejecimiento, que relaciona la población de 60 años y más con la menor de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, lo que provocará la entrada del país en una etapa de envejecimiento alto.

El informe también indica que la población infantil de entre 0 y 14 años disminuirá de 25 % en 2025 a 18 % en 2050, mientras que la población de 65 años o más aumentará de 9 % a 17 % en ese mismo período. Para el año 2100, los adultos mayores representarían el 36 % de la población total.

De mantenerse estas tendencias, según la ONE, hacia mediados de siglo la República Dominicana tendrá por primera vez más adultos mayores que niños y niñas, un escenario que, afirma la entidad, implicará importantes desafíos para las políticas públicas, especialmente en materia de salud, protección social y sistemas de cuidados.

Fecundidad baja

Entre los hallazgos más relevantes de las estimaciones figura la reducción de la fecundidad en el país.

Dice que mientras que en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 la tasa se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional.

Las proyecciones estiman que el indicador se mantendrá alrededor de 1.70 hijos por mujer tanto en 2050 como en 2100.

La fecundidad adolescente también muestra una tendencia descendente, ya que según las estimaciones de la ONE, representará el 14 % en 2026, bajará a 12 % en 2050 y alcanzará el 7 % en 2100.

Asimismo, la edad media de la fecundidad pasó de 28.53 años en 1950 a 26.45 años en 2026. Para 2050 se proyecta en 26.62 años y para 2100 en 26.97 años.