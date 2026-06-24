Las remotas lomas de Ocoa se enfrentan al espejo del narcocultivo

Las remotas lomas del distrito municipal de El Pinar, en la provincia San José de Ocoa. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A simple vista, las lomas que rodean el distrito municipal de El Pinar, en San José de Ocoa, proyectan la imagen habitual de una comunidad agrícola. Cultivos de cebolla, lechuga, tomate y otros cubren las parcelas trabajadas por decenas de agricultores que dependen de la tierra para subsistir.

Cuesta imaginar que detrás de ese paisaje, en las montañas de la provincia, las autoridades antinarcóticos localizaron más de 18,000 plantas de marihuana, en lo que ha sido descrito como la mayor plantación decomisada en la historia reciente del país.

El hallazgo evidenció que, en estas lomas remotas, el aislamiento, la geografía agreste y la escasa vigilancia también pueden convertirse en terreno fértil para actividades ilícitas.

Camino de aislamiento

Penetrar hasta el epicentro del decomiso, cercano al sector de La Cueva en El Pinar, implica una travesía de varias horas lejos del pueblo. En el trayecto, se atraviesa por algunas localidades como El Cercado, Arroyo Hondo, La Sabana y La Cueva, donde la civilización parece diluirse.

Son caminos pedregosos, estrechos y hostiles que, por momentos, se reducen a senderos de tierra seca que serpentean entre parcelas y barrancos.

Ese entorno ayuda a explicar por qué el operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sorprendió a buena parte de los residentes, quienes suelen estar sumergidos en la producción de sus cultivos.

"Nosotros nos enteramos cuando llegaron las autoridades", relató un agricultor de El Pinar a reporteros de este diario y señaló que pasa el día trabajando en su parcela y desconoce lo que ocurre en las áreas más apartadas de la montaña.

Según informó la DNCD, el último decomiso fue de una plantación de más de 15,000 matas de marihuna en la zona de El Pinar. Estaba a unos 25 kilómetros al norte de donde se confiscó otro cultivo de 3,533 plantas.

"Sin movimiento inusual"

En El Cercado, una de las localidades en la ruta hacia la zona de la plantación, los moradores dijeron que no notaron movimientos inusuales.

Un colmadero, con timidez y sin querer identificarse, narró que, aunque en las montañas hay una intensa actividad agrícola, nunca observó algo que le hiciera sospechar de la existencia de una plantación de marihuana de grandes dimensiones hasta el momento en el que las sirenas y un helicóptero irrumpieron en la zona, lo que catalogó como un episodio de película.

"Aquí la gente siembra mucho. Esto es una zona muy productiva, no te digo que no puedan sembrar sus cosas rara", afirmó.

Para el negociante, la primera señal de que algo inusual estaba sucediendo fue la llegada de los agentes que participaron en el operativo como detallaron ciudadanos de otras localidades.

"Antes de eso, yo nunca vi nada raro. Lo que vimos fue el movimiento de las autoridades", sostuvo.

El hermetismo de los moradores habla por sí solo. Sus rostros, tensos y silenciosos, reflejan el temor de quien sabe que una palabra equivocada puede abrir la puerta a un terreno peligroso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/ocoa-2-f8adaf01.jpg Parte de los cultivos en la zona. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

¿De quién es la droga?

El terreno donde la DNCD localizó la plantación de más de 3,000 matas fue arrendado a terceras personas cuya identidad aún no ha sido establecida públicamente.

Según reveló una fuente a Diario Libre los propietarios de los terrenos mantenían un contrato de arrendamiento para producciones agrícolas menores, sin embargo, al percatarse de presuntas irregularidades, intentaron poner fin al acuerdo.

Ante esto, los dueños fueron amenazados de muerte y con armas de fuego cuando quisieron recuperar el control de la propiedad.

Estatus de los detenidos

"Hay que investigar de quién son las matas, de quién es el terreno y quiénes son los verdaderos responsables", expresó Arsenio Jiménez, abogado de los tres detenidos tras el allanamiento de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD).

Jiménez, representante de Guillermo Amaury Casado, conocido como "Guillermito", y de dos ciudadanos haitianos, cuestionó la solicitud de tres meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.

Según indicó, las autoridades vinculan a sus clientes con el hallazgo de más de 3,000 plantas del vegetal, aunque sostiene que estos no fueron detenidos en el lugar donde se encontraba la plantación.

"La propia nota de la DNCD establece que estas personas fueron detenidas cuando venían por la vía. No estaban en el lugar de la plantación", afirmó.

Jiménez aseguró que sus representados son agricultores y obreros que residen y trabajan en la zona cercana y que ninguno tenía participación en el cultivo ilícito.

"Es un ciudadano que toda su vida ha vivido en esa comunidad y se dedica a la agricultura. Los otros son obreros", sostuvo.

Será el próximo viernes cuando el tribunal de la provincia en horas de la mañana conozca la solicitud de medida de coerción contra los tres acusados por el Ministerio Público.

Utilizaron caballos para trasladar evidencia En una nota de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sostuvo que la complejidad de la zona, de difícil acceso, obligó a las autoridades a realizar un despliegue extenso que requirió el uso de mulos y caballos para trasladar las evidencias fuera del terreno, tras más de 12 horas de labor. En la inspección, también participaron miembros del Ministerio Público, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y agencias de inteligencia del Estado. Durante los operativo, uno de ellos también de miles de plantas en Montellano, de la referida provincia, las autoridades confiscaron equipos, indumentaria y otras evidencias que los individuos utilizaban para el procesamiento, empaque y distribución de los estupefacientes.