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alerta de tsunami en RD
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COE levanta la alerta por tsunami emitida en la costa sur por sismo en Venezuela

La decisión fue adoptada luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) determinara que ya no existe amenaza para las costas dominicanas

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    COE levanta la alerta por tsunami emitida en la costa sur por sismo en Venezuela (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este miércoles la descontinuación de los niveles de alerta amarilla y verde que habían sido emitidos para varias provincias de la costa sur del país ante la posibilidad de un tsunami, tras un sismo de magnitud registrado en Venezuela.

    La decisión fue adoptada luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) determinara que ya no existe amenaza para las costas dominicanas.

    La descontinuación de la alerta se hizo a las 7:30 de la noche. 

    El movimiento telúrico ocurrió a las 6:04 de la tarde de este miércoles, con una profundidad de 10 kilómetros y una localización de 53 kilómetros al oeste de Puerto Cabello, Venezuela.

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    En consecuencia, el COE dejó sin efecto la alerta amarilla que pesaba sobre las provincias Pedernales y Barahona, así como la alerta verde que había sido emitida para Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

    El organismo indicó que la medida se adopta conforme a las evaluaciones técnicas realizadas por los organismos competentes y en cumplimiento de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

    Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las informaciones emitidas por los canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil ante cualquier eventualidad.

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