Marcha de agrónomos hacia el Palacio Nacional no contaba con el permiso para efectuarse

Vista de los policías que custodiaban la manifestación encabezada por miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), este miércoles 24 de junio del 2026, en el Parque Independencia. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

El dirigente Tito Hernández, quien convocó y encabezó la marcha de profesionales agropecuarios dispersada la mañana de hoy por la Policía Nacional, no solicitó la autorización correspondiente para la realización de la actividad hacia el Palacio Nacional, pese a que las autoridades le recomendaron hacerlo, según confirmó el Ministerio de Interior y Policía.

Además de negarse a gestionar el permiso, Hernández decidió movilizar la protesta desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, en lugar de concentrar a los manifestantes en las inmediaciones del parque, alternativa que había sido sugerida por las autoridades para evitar interrupciones del tránsito en una de las zonas de mayor flujo vehicular del Distrito Nacional.

Reacción oficial

La aclaración surge luego de que agentes policiales dispersaran con gases lacrimógenos una manifestación de profesionales agropecuarios que se dirigía a la sede del Poder Ejecutivo para reclamar reivindicaciones laborales y otras demandas del sector. La intervención policial provocó momentos de tensión.

Las autoridades sostienen que la recomendación de mantener la actividad concentrada en un punto buscaba garantizar el derecho a la protesta sin afectar la circulación vehicular ni el orden público. Sin embargo, los organizadores optaron por realizar una marcha por varias vías de la capital.

Al menos dos personas resultaron afectadas por las bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación encabezada por miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

Entre los afectados figura Hernández, quien preside la ANPA, quien tuvo que recibir atenciones médicas en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos, según informó el secretario general del gremio, Manuel Velásquez.

También resultó afectado un ingeniero que participaba en la protesta, aunque no se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

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