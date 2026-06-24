¿Qué hacer ante una alerta de tsunami? El COE pide a la población alejarse de las costas

En RD se emitió una alerta de tsunami para las costas sur. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Tras la emisión de una alerta de tsunami para la costa sur de República Dominicana la noche de este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó a la población a seguir una serie de medidas preventivas para proteger vidas y reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades exhortan a las personas que residen o se encuentran en zonas costeras a movilizarse hacia lugares seguros, preferiblemente áreas ubicadas al menos 20 metros de altura sobre el mar o a una distancia mínima de dos kilómetros tierra adentro.

El organismo también pidió a las pequeñas y medianas embarcaciones abstenerse de zarpar durante las horas posteriores al evento sísmico que originó la alerta, debido a que un posible tsunami puede generar fuertes corrientes oceánicas capaces de poner en peligro la navegación.

Otra de las medidas importantes es alejarse de ríos, estuarios y lagunas costeras, ya que las olas asociadas a un tsunami pueden penetrar por estos cuerpos de agua y alcanzar zonas alejadas de la línea de costa.

Pide a población mantenerse informada

El COE recordó que los efectos de un tsunami no son iguales en todas las localidades. Factores como la profundidad del mar, la forma de la costa y la elevación de las playas pueden hacer que algunas áreas sean más vulnerables que otras.

Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia mientras continúan las evaluaciones sobre la amenaza potencial.

Asimismo, recomendaron evitar la difusión de rumores o informaciones no confirmadas y permanecer atentos a los boletines que emitan las instituciones competentes sobre la evolución de la situación.

La alerta fue emitida luego del terremoto de magnitud 7.1 registrado frente a las costas de Venezuela, un evento que se sintió en el país y mantiene bajo vigilancia a los organismos de monitoreo y respuesta de República Dominicana.