¿Qué hacer ante una alerta de tsunami? El COE pide a la población alejarse de las costas
Una de las medidas es alejarse al menos dos kilómetros tierra adentro
Tras la emisión de una alerta de tsunami para la costa sur de República Dominicana la noche de este miércoles, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) llamó a la población a seguir una serie de medidas preventivas para proteger vidas y reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones, las autoridades exhortan a las personas que residen o se encuentran en zonas costeras a movilizarse hacia lugares seguros, preferiblemente áreas ubicadas al menos 20 metros de altura sobre el mar o a una distancia mínima de dos kilómetros tierra adentro.
El organismo también pidió a las pequeñas y medianas embarcaciones abstenerse de zarpar durante las horas posteriores al evento sísmico que originó la alerta, debido a que un posible tsunami puede generar fuertes corrientes oceánicas capaces de poner en peligro la navegación.
Otra de las medidas importantes es alejarse de ríos, estuarios y lagunas costeras, ya que las olas asociadas a un tsunami pueden penetrar por estos cuerpos de agua y alcanzar zonas alejadas de la línea de costa.
Pide a población mantenerse informada
El COE recordó que los efectos de un tsunami no son iguales en todas las localidades. Factores como la profundidad del mar, la forma de la costa y la elevación de las playas pueden hacer que algunas áreas sean más vulnerables que otras.
Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia mientras continúan las evaluaciones sobre la amenaza potencial.
- Asimismo, recomendaron evitar la difusión de rumores o informaciones no confirmadas y permanecer atentos a los boletines que emitan las instituciones competentes sobre la evolución de la situación.
La alerta fue emitida luego del terremoto de magnitud 7.1 registrado frente a las costas de Venezuela, un evento que se sintió en el país y mantiene bajo vigilancia a los organismos de monitoreo y respuesta de República Dominicana.