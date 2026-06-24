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Violencia de género
Violencia de género

VIDEO | Santiago registra un promedio de 400 denuncias mensuales por violencia de género

Las autoridades buscan reducir esta cifra mediante la implementación de programas

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La Fiscalía de la provincia Santiago recibe un promedio de 400 denuncias mensuales relacionadas con violencia de género e intrafamiliar, una cifra que se ha mantenido estable en comparación con años anteriores.

La fiscal titular de la provincia, Quirsa Abreu, explicó que, aunque la cantidad de denuncias sigue siendo significativa, Santiago se mantiene dentro de una categoría de mínima incidencia en los casos más graves, como los feminicidios y homicidios vinculados a conflictos de convivencia.

"Podemos decir que la cifra se mantiene, pero seguimos trabajando para llevarla a la mínima expresión", indicó Abreu durante el lanzamiento de una iniciativa de prevención impulsada junto a la Gobernación Provincial.

La fiscal destacó que el Ministerio Público brinda acompañamiento integral a las víctimas y trabaja también en la reeducación de las personas denunciadas mediante programas especializados.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la prevención de la violencia y denunciar situaciones de riesgo antes de que escalen a hechos lamentables.

"Muchas veces, cuando analizamos los casos, nos damos cuenta de que personas cercanas conocían lo que estaba ocurriendo y no acudieron a las autoridades. La prevención y la concienciación son responsabilidad de todos", sostuvo.

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Formación de comunitarios 

De su lado, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, anunció la puesta en marcha de un programa comunitario orientado a reducir los casos de violencia de género e intrafamiliar mediante la formación de líderes comunitarios que actuarán como veedores y promotores de convivencia pacífica en sus sectores.

La funcionaria explicó que la iniciativa contará con el respaldo de profesionales de la psicología, educadores, líderes religiosos y representantes del sistema de justicia, con el objetivo de dar seguimiento permanente a las comunidades y no limitarse a charlas aisladas.

Además, informó que el programa incluirá capacitación técnica para mujeres en situación de vulnerabilidad, con el apoyo del Infotep y del sector empresarial, a fin de facilitarles oportunidades de empleo y reducir la dependencia económica que muchas veces las obliga a permanecer en círculos de violencia.

"Buscamos mejorar el estatus emocional, físico y económico de las mujeres maltratadas. Hay que ir a la causa de los problemas y trabajar para resolverlos", afirmó Santos.

Las autoridades señalaron que la estrategia también involucrará a las asociaciones de padres y amigos de las escuelas y a organizaciones comunitarias, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la educación en valores y promover una cultura de paz en la provincia.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.