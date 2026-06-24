Las autoridades mantienen activos operativos en distintas provincias del país para dar con el paradero del principal sospechoso del asesinato del conductor de un camión recolector de basura, ocurrido en abril del corriente año en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

El prófugo es Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, señalado como el presunto autor material de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, quien falleció a causa de varias heridas de arma blanca durante un incidente vinculado a un supuesto incidente de tránsito.

De acuerdo con la Policía Nacional, el imputado es buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8.

Desde la uniformada establecen que los equipos de investigación se han desplegado en diferentes jurisdicciones ante informaciones de inteligencia sobre posibles movimientos del sospechoso.

Se recuerda que el acusado habría actuado en compañía de un grupo de motoristas, de los cuales al menos siete ya han sido sometidos a la justicia y se encuentran bajo prisión preventiva.

La magistrada Quirsa Abreu, fiscal titular de Santiago, informó que el principal imputado también mantiene otro proceso penal abierto por un hecho de tentativa de homicidio contra un agente de la Policía Nacional ocurrido en 2023, caso en el que fue declarado en rebeldía tras no presentarse al juicio de fondo.

La magistrada advierte que continúan trabajando de manera coordinada para lograr su captura y su posterior sometimiento a la justicia.

"Estamos desplegados en todas las jurisdicciones donde existen indicios de su ubicación. No vamos a descansar hasta lograr su arresto", garantizó.

La funcionaría judicial no descarta ninguna hipótesis sobre su posible paradero.

Familia de la víctima

Los familiares del conductor manifestaron que esperan la captura del principal sospechoso, quien permanece prófugo, y que se haga justicia por el caso.

Celine Abreu Quesada, hermana de la víctima, señaló que la principal expectativa de la familia es que el responsable sea arrestado y sometido a la justicia.

Informó que las autoridades le comunicaron recientemente que manejan diversas pistas sobre el paradero del imputado.

Respecto al móvil del hecho, Abreu Quesada indicó que aún persisten interrogantes.

Explicó que inicialmente se habló de un incidente de tránsito y posteriormente de una supuesta deuda económica, pero aseguró que hasta el momento no existen evidencias que sustenten esa versión.

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, mientras las autoridades mantienen la búsqueda del sospechoso.