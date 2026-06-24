Fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela se siente en Colombia e islas del Caribe

El terremoto en Venezuela genera alarma en Caracas y se percibe en Colombia. ( FUENTE EXTERNA )

Un sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde de este miércoles a Venezuela y fue percibido en varias ciudades de Colombia, Aruba, Bonaire, Curazao y República Dominicana.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 6:04 de la tarde (hora de Venezuela) y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el estado Carabobo, con una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el evento fue de carácter superficial, una condición que facilita que los temblores puedan sentirse a grandes distancias.

Tras el sismo, ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras localidades de Colombia.

También en el Caribe neerlandés incluyendo las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao).

En redes sociales circulan reportes desde distintas zonas de Venezuela, donde el temblor se sintió con fuerza.

De acuerdo con la agencia AFP, el movimiento provocó escenas de pánico en Caracas. Decenas de personas evacuaron edificios residenciales, oficinas y centros comerciales mientras esperaban información de las autoridades.

De manera preliminar, se informó sobre múltiples personas heridas en Guatire, estado Miranda. Asimismo, en Caracas se reportan daños en varias estructuras, mientras las autoridades evalúan las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Alerta de tsunami

Testigos indicaron que algunas estructuras de varios pisos registraron oscilaciones durante varios segundos. Además, al sismo principal le siguieron varias réplicas, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por el USGS.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, así como Venezuela y la costa sur de la República Dominicana.

Percibido en RD

El fuerte sismo de magnitud 7.1 registrado este miércoles en la costa norte de Venezuela fue percibido por residentes en algunas zonas de la República Dominicana, incluida Santo Domingo, debido a la intensidad del evento.

"Sí, hay reportes que lo sintieron, lo sintieron, pero fue en Venezuela el sismo. Fue en Venezuela", dijo el técnico con el que habló Diario Libre.

Las autoridades mantienen la vigilancia de la actividad sísmica en la región y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.