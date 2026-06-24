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sismo en Venezuela
sismo en Venezuela

Sismo de 7.1 se registra en Venezuela y se siente en República Dominicana

Reportan daños en edificios de Caracas

Autoridades emiten alerta de tsunami para la costa sur de República Dominicana

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    Sismo de 7.1 se registra en Venezuela y se siente en República Dominicana
    Personas salen de edificios durante el temblor de tierra en Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El fuerte sismo de magnitud 7.1 registrado este miércoles en la costa norte de Venezuela fue percibido por residentes en algunas zonas de la República Dominicana, incluida Santo Domingo, debido a la intensidad del evento.

    Personal del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) explicó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio venezolano, específicamente en las proximidades del estado Carabobo, cerca de Puerto Cabello.

    "Sí, hay reportes que lo sintieron, lo sintieron, pero fue en Venezuela el sismo. Fue en Venezuela", dijo el técnico con el que habló Diario Libre.

    Las autoridades mantienen la vigilancia de la actividad sísmica en la región y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

    El Centro Nacional de Sismología de la UASD es la institución responsable del monitoreo de la actividad sísmica en República Dominicana y del registro de eventos que puedan tener impacto en el territorio nacional. Según la entidad, hasta el momento no se han reportado daños ni situaciones de emergencia asociadas al movimiento telúrico ocurrido en Venezuela.

    Características del sismo

    Magnitud: 7.1

    Profundidad: 10 km 

    Latitud: 10.407

    Longitud: -68.493

    Localización: 53 km al oeste de Puerto Cabello, Venezuela

    • El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela

    Reportan daños en Venezuela

    En videos que circulan en redes sociales se observan daños a edificios en Altamira en Caracas, y decenas de personas en las calles. 

    El Diario de Venezuela reporta heridos Guatire en el estado Miranda.

    Las autoridades venezolanas evalúan los daños.

    Alerta de tsunami para costa sur de RD

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió una alerta por tsunami para toda la costa sur de República Dominicana debido al sismo en Venezuela

    "El tsunami podría afectar a todas las comunidades costeras de la zona sur de la República Dominicana", advirtieron las autoridades.

    También Estados Unidos emitió alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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