Habilitan centro de acopio en Sambil para ayudar a afectados por terremotos en Venezuela

Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate con maquinaria este jueves, en el municipio Libertador en Caracas (Venezuela). ( EFE/ BORIS VERGARA )

La Cámara de Comercio Dominico-Venezolano anunció este jueves la apertura de un centro de acopio para recibir ayuda destinada a las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela.

El presidente de la entidad, Luis Enrique Meneses, informó que el centro comercial Sambil facilitó un local para la instalación del centro de acopio, que comenzará a operar este viernes en el local K54 del nivel Kennedy.

Requerimientos y donaciones

Precisó que las donaciones serán recibidas de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche y que colaboradores estarán encargados de recibir los insumos que lleven las personas interesadas en colaborar.

Productos que se puede donar

Meneses explicó a CDN que, de acuerdo con los requerimientos recibidos desde Venezuela para esta primera etapa, se necesitan principalmente pañales para niños, fórmula infantil, alimentos no perecederos y enlatados, toallas húmedas, suero en polvo y medicamentos como analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antisépticos, gasas, algodón, solución fisiológica, vitaminas y suero de rehidratación oral.

Señaló que, aunque "todo hace falta", esos son los artículos prioritarios mientras se establece el esquema de atención a los damnificados.

Logística y envío de ayuda

Asimismo, indicó que se está integrando una red de centros de acopio intermedios en los restaurantes Cacharepa, donde también se recibirán donaciones de forma temporal antes de ser trasladadas al centro principal ubicado en Sambil.

Añadió que la línea aérea Laser facilitará el envío gratuito de todos los insumos que sean recolectados hacia Venezuela.

Consultado sobre la posibilidad de habilitar una cuenta para recibir aportes económicos, Meneses respondió que esa opción aún no está disponible.

"Esto sucedió ayer. Amanecimos con noticias terribles y a partir de esta mañana empezamos a hacer todo lo que hasta ahora te puedo anunciar", expresó.

Agregó que el manejo de donaciones en efectivo "lo tenemos que pensar mejor para que todo sea bien transparente y que no quede lugar a ninguna equivocación en este sentido".