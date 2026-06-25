Apresan a un hombre con 37 libras de marihuana ocultas en un vehículo en Barahona

Agentes de la DNCD con el cargamento incautado y el detenido. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público y con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial, arrestaron a un hombre y ocuparon 37 libras de marihuana durante una operación realizada en la provincia Barahona.

De acuerdo con una nota de prensa emitida este jueves por la Policía Nacional, el detenido conducía un vehículo que fue interceptado en el puesto de chequeo Cruce de Vicente Noble, en la carretera Enriquillo, tras recibir informes de inteligencia que indicaban que transportaba una cantidad indeterminada de sustancias narcóticas.

Durante la inspección, los agentes y fiscales descubrieron -según la nota- un compartimiento secreto (caleta), en la parte baja de los asientos delanteros, en cuyo interior se decomisaron 13 pacas del vegetal, con un peso total de 37.38 libras, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Sometido a la justicia

El detenido, un dominicano de 36 años, fue entregado a la Jurisdicción de Atención Permanente de Barahona, para ser sometido a la justicia en las próximas horas, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Durante la intervención se ocupó un carro Mitsubishi Mirage, un teléfono celular, dinero y otras pertenencias, las cuales quedaron bajo el control del Ministerio Público, para continuar con el proceso investigativo.

Las fuerzas de seguridad, como parte de su misión, mantienen una estrecha relación en la lucha contra el tráfico de drogas en aeropuertos, puertos, fronteras y en todo el territorio nacional.