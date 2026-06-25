Salud Pública prepara misión con médicos y hospital móvil para brindar apoyo a Venezuela

En el centro el ministro de Salud, Victor Atallah, coordina acciones para ofrecer apoyo a Venezuela tras dos terremotos que han dejado cientos de muertos y miles de heridos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública informaron este jueves que avanzan en la fase de preparación para el despliegue del Equipo Médico de Emergencias (EMT) Tipo 1, que llegará a Venezuela como parte de la respuesta humanitaria dispuesta por el Gobierno dominicano para apoyar a la población afectada por los recientes terremotos.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Salud detalló que la misión se realizará en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y contempla el envío de un hospital móvil Tipo 1.

Capacidades del hospital móvil

Además, se enviará un equipo multidisciplinario integrado por aproximadamente 40 profesionales de la salud y personal técnico especializado, entre ellos médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos e ingenieros en agua y saneamiento, con capacidad para ofrecer atención sanitaria integral en escenarios de desastres y emergencias.

Indica que el hospital móvil estará equipado para brindar servicios de medicina general, pediatría, ginecología, estabilización de pacientes, cirugía menor, atención a personas expuestas a sustancias tóxicas y apoyo en salud mental, una necesidad prioritaria en situaciones de emergencia de gran impacto.

De acuerdo con la institución, el despliegue forma parte de las acciones coordinadas para fortalecer la asistencia humanitaria que la República Dominicana pondrá a disposición de las autoridades venezolanas, en consonancia con la decisión del presidente Luis Abinader de apoyar a ese país ante la tragedia.

Certificación internacional

La República Dominicana cuenta con uno de los pocos Equipos Médicos de Emergencia (EMT) Tipo 1 de la región certificados internacionalmente.

En 2024, el Ministerio de Salud Pública obtuvo la certificación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconocimiento que acredita que el equipo cumple con los estándares internacionales para responder de manera rápida, segura y eficiente en emergencias y desastres.

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