BlueMall habilita centro de acopio para asistir a familias afectadas por terremotos en Venezuela

El agua embotellada es uno de los insumos esenciales que se solicitan. ( EFE )

El centro comercial BlueMall Santo Domingo anunció la habilitación de un centro de acopio para recibir ayuda destinada a las familias afectadas por los dos terremotos casi consecutivos que sacudieron a Venezuela.

La iniciativa busca canalizar donaciones humanitarias para las comunidades impactadas por los sismos. El centro de acopio funciona en el piso -1, en las oficinas administrativas del establecimiento, con horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

A través de un comunicado, BlueMall expresó su solidaridad con el pueblo venezolano e invitó a la ciudadanía a colaborar con la entrega de insumos para apoyar a las familias damnificadas.

Entre los insumos que se necesitan están:

Pañales para adultos y niños

Fórmula infantil

Alimentos no perecederos

Enlatados

Agua embotellada

Analgésicos

Antisépticos

Gasa

Algodón

Solución fisiológica

Vitaminas

Suero de rehidratación oral.

La iniciativa se suma a la puesta en marcha de otro centro de acopio por parte de Sambil Santo Domingo, que también abrió sus puertas para recibir alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, artículos de higiene personal, mantas y otros productos de primera necesidad con destino a los afectados por el desastre natural.

Situación en Venezuela

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/terremoto-venezuela-escombros-efe-esrss-efe52c6d843c63222a894e34c81e901cc7594d00ae3w-b485e8a8.jpg Un rescatista trabaja en remover los escombros. (EFE)

Un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, la noche de este jueves 25 de junio, informa que al menos 235 muertos y 4,300 heridos son las cifras preliminares de los potentes terremotos que sacudieron el país el miércoles.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado a la televisión estatal.

Estados Unidos anunció el envío de dos buques de guerra, así como aviones de transporte y helicópteros, para apoyar a Venezuela, tras los dos terremotos, informó el ejército estadounidense.

"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de Estados Unidos" en Venezuela, señaló el Comando Sur en una publicación en X.

El movimiento telúrico se sintió en varias regiones de Venezuela e incluso fue percibido en República Dominicana y otros países del Caribe. Las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños provocados por el sismo, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas afectadas.

En ese orden, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5.