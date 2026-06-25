"Era un muchacho tranquilo y trabajador": así describen a joven muerto en tiroteo en La Victoria

Karlita Heredia, hermana de Santo Heredia Mañón, quien murió producto de un tiroteo en La Victoria. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

En una humilde vivienda en el sector Los Guandules, en el municipio La Victoria, el dolor se siente en cada rincón.

La familia de Santo Heredia Mañón, de 31 años, aún intenta comprender cómo el joven, descrito por sus allegados como trabajador y tranquilo, terminó muerto tras el tiroteo ocurrido la noche del miércoles en las cercanías de la funeraria municipal.

Su cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves detrás de una vivienda cercana a la calle Sor Mercedes, próximo al cuartel de los bomberos y al cementerio municipal, luego de que familiares y vecinos lo buscaran durante toda la noche en destacamentos policiales, hospitales y otros lugares de la comunidad, tras ocurrir el tiroteo.

"Mi hijo era un muchacho muy tranquilo. De su casa al trabajo y del trabajo a la casa", repite una y otra vez su padre, Juan Heredia, mientras señala el lugar donde, según explica, su hijo compartía una partida de dominó junto a otros jóvenes cuando se produjo el incidente armado.

El hombre asegura que Santo laboraba en una fábrica de alimentos ubicada en la zona de San Isidro y que era padre de una niña de cuatro años, quien recientemente inició la escuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-25-at-85949-pm1-a0e1ff93.jpeg Al fondo del callejón de esta casa y detrás de un zinc fue encontrado el cuerpo del joven Santo Heredia Mañón. Ahí se escondió herido. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

"Lo único que pido es justicia y que se esclarezca el caso. Que esto no quede impune", expresó.

Según el relato del padre, tras el tiroteo la familia comenzó a buscar desesperadamente a Santo sin obtener noticias sobre su paradero hasta recibir la llamada que confirmaba el hallazgo de su cuerpo la mañana siguiente.

Durante el hecho también resultó herido otro de sus hijos, José Heredia, quien posteriormente fue llevado por las autoridades para fines de investigación y, de acuerdo con la familia, sería puesto en libertad en las próximas 48 horas.

Una casa marcada por el duelo

Dentro de la vivienda familiar, el ambiente era de silencio y llanto. La madre del joven, Juana Mañón, apenas podía contener el dolor mientras recordaba la rutina diaria de su hijo.

Entre lágrimas, lo describía como un hombre de pocas palabras, dedicado a su trabajo y a su hogar.

"¡Ay, Dios mío, mi muchacho! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, no puedo parar! ¡Ay! ¡Un joven inocente, matado-! Ese muchacho no hablaba, ¡ese muchacho! ¡Ese muchacho no hablaba, ese muchacho!", gritaba Juana desconsoladamente.

Su hermana, Karlita Heredia, tampoco encontraba consuelo. Los gritos y el llanto rompían el silencio de la casa mientras repetía el nombre de su hermano y lamentaba su pérdida.

"¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano, me lo mataron! ¡Ay, me mataron a mi hermano! ¡Ay, Dios mío, mi hermano!", eran las únicas palabras que podía expresar en medio de tanto dolor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-25-at-85948-pm-8f152e54.jpeg Negocio en el cual ocurrió el tiroteo. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Un joven respetuoso

La imagen de Santo como una persona tranquila también fue compartida por Alberto Moreno Hernández, pastor de la Iglesia Evangélica El Pacto de la Gracia y antiguo supervisor del joven en la empresa donde laboró durante varios años.

"Lo conocí como un muchacho respetuoso, serio y trabajador. Nunca escuché que estuviera involucrado en problemas ni en situaciones irregulares", afirmó.

El religioso recordó que, incluso, había conversado con él pocos minutos antes del suceso, cuando regresaba de una actividad cristiana y lo encontró compartiendo con varios amigos en la comunidad.

"Fue una noticia muy dolorosa para todos nosotros. Pedimos a las autoridades que identifiquen a los responsables y que se haga justicia", manifestó.

Investigación en curso

De acuerdo con la Policía Nacional, el tiroteo ocurrió la noche del miércoles en las inmediaciones de la funeraria municipal de La Victoria y dejó una persona fallecida y otra detenida, quien resultó herida durante el hecho.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena múltiples casquillos de distintos calibres y un machete, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

Asimismo, indicó que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) mantienen la búsqueda de otras personas presuntamente involucradas en el enfrentamiento.

Santo dejó en la orfandad a una niña de cuatro años.

Sus restos serán entregados a la familia para las honras fúnebres este viernes en la mañana.