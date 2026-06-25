Santo Domingo Norte recibe dos nuevas instancias del CAID

En el centro, la vicepresidenta Raquel Peña; a su izquierda, la gobernadora Lucrecia Leyba y, junto a esta, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, en el momento en que cortan la cinta de inauguración ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La vicepresidenta de la República Raquel Peña, junto a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, encabezaron este jueves la inauguración de dos nuevas Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ubicadas en Los Guaricanos y Sabana Perdida.

Las nuevas unidades fortalecerán la atención temprana de niños y niñas de 0 a 5 años con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. En los centros dispondrán de servicios especializados como terapia ocupacional y, próximamente, contarán con terapia conductual a las familias de Santo Domingo Norte y zonas aledañas.

La unidad de Sabana Perdida dispone de espacios organizados para la atención terapéutica, con áreas destinadas a consultas y sesiones de intervención, incluyendo una sala multiusos y distintas salas de terapias especializadas.

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En cambio, la de Los Guaricanos servirá como punto de atención para usuarios referidos desde Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

Actualmente, la UITT de Sabana Perdida ha brindado 978 atenciones, mientras que la unidad de Los Guaricanos registra 432 atenciones desde el inicio de sus operaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33433-pm-2-1d05ea43.jpeg Unidad de Sabana Perdida (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33436-pm-15ed8f72.jpeg Sala Multiusos en Sabana Perdida (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33436-pm-1-9b1f1566.jpeg Recepción de UITT https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33435-pm-2f895f13.jpeg Vista del interior de una sala de terapia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Menor trayecto

, madre de Oscar Paniagua, quién recibe terapias en la unidad de

, expresó su agradecimiento por la apertura de la nueva unidad, ya que reducirá considerablemente el tiempo y los

que enfrentaba cuando debía llevar a su hijo a recibir las terapias.

"Me tenía que desplazar desde la Jacobo hasta la Luperón; este cambio para mí ha sido magnífico, porque el desplazamiento era costoso", resaltó.

Cruz explicó que su hijo ya recibe terapia ocupacional en la unidad de Los Guaricanos y señaló que está a la espera de la habilitación de las terapias cognitivo-conductuales que también requiere. Aunque reconoce que la demanda es alta y la lista de espera extensa, valoró positivamente la ampliación de los servicios y el acompañamiento que recibe su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33434-pm-ce961a33.jpeg Josmeiry Márquez, madre de Daniel Sánchez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33433-pm-1-2398ea9e.jpeg Rocío Cruz, madre de Oscar Paniagua. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

En ese sentido, desde Sabana Perdida, Josmeiry Márquez, madre de Daniel Sánchez, calificó la instancia como "excelente", al considerar que responde a una necesidad clave de las familias con niños con condición. Señaló que la alta demanda de niños con autismo evidencia la importancia de ampliar estos servicios, los cuales describió como "un pequeño suspiro" para los padres.

Márquez recordó cuando acudió por primera vez al centro ubicado en la avenida Luperón para iniciar los procesos correspondientes y poder acceder a las atenciones de la institución.

"Llegar hasta aquí y tenerlo cerca de nosotros es una realidad maravillosa", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-33432-pm-aed9eb64.jpeg Padre Jorge William Hernández, presidente del Consejo Ejecutivo CAID. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Servicios más cerca

Durante el

en

, el presidente del Consejo Directivo del CAID,

, destacó que la apertura de estas unidades responde al compromiso institucional de llevar los servicios donde más se necesitan.

"Estamos llevando estos servicios al territorio, acercándolos a la gente, haciéndolos asequibles y satisfaciendo la demanda, poniendo el énfasis en las condiciones prevalentes allí donde se instalan las UITT", expresó.

Por su parte, el director nacional del CAID, doctor Fernando Benoit, resaltó que la expansión territorial forma parte de una estrategia integral para aumentar la capacidad de respuesta de la institución y contribuir a la reducción de las listas de espera.