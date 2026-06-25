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Santo Domingo Norte recibe dos nuevas instancias del CAID

Las nuevas instalaciones permitirán reducir el tiempo y costo de traslado para las familias que requieren atención para sus hijos

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    Santo Domingo Norte recibe dos nuevas instancias del CAID
    En el centro, la vicepresidenta Raquel Peña; a su izquierda, la gobernadora Lucrecia Leyba y, junto a esta, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, en el momento en que cortan la cinta de inauguración (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La vicepresidenta de la República Raquel Peña, junto a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, encabezaron este jueves la inauguración de dos nuevas Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ubicadas en Los Guaricanos y Sabana Perdida.

    Las nuevas unidades fortalecerán la atención temprana de niños y niñas de 0 a 5 años con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. En los centros dispondrán de servicios especializados como terapia ocupacional y, próximamente, contarán con terapia conductual a las familias de Santo Domingo Norte y zonas aledañas.

    La unidad de Sabana Perdida dispone de espacios organizados para la atención terapéutica, con áreas destinadas a consultas y sesiones de intervención, incluyendo una sala multiusos y distintas salas de terapias especializadas.

    En cambio, la de Los Guaricanos servirá como punto de atención para usuarios referidos desde Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

    Actualmente, la UITT de Sabana Perdida ha brindado 978 atenciones, mientras que la unidad de Los Guaricanos registra 432 atenciones desde el inicio de sus operaciones.

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    Unidad de Sabana Perdida
    Unidad de Sabana Perdida (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Sala Multiusos en Sabana Perdida
    Sala Multiusos en Sabana Perdida (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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    Recepción de UITT 
    Recepción de UITT
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    Vista del interior de una sala de terapia.
    Vista del interior de una sala de terapia. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

      Menor trayecto

       Rocío Cruz, madre de Oscar Paniagua, quién recibe terapias en la unidad de Los Guaricanos, expresó su agradecimiento por la apertura de la nueva unidad, ya que reducirá considerablemente el tiempo y los costos de traslado que enfrentaba cuando debía llevar a su hijo a recibir las terapias.

      "Me tenía que desplazar desde la Jacobo hasta la Luperón; este cambio para mí ha sido magnífico, porque el desplazamiento era costoso", resaltó.

      Cruz explicó que su hijo ya recibe terapia ocupacional en la unidad de Los Guaricanos y señaló que está a la espera de la habilitación de las terapias cognitivo-conductuales que también requiere. Aunque reconoce que la demanda es alta y la lista de espera extensa, valoró positivamente la ampliación de los servicios y el acompañamiento que recibe su familia.

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      Josmeiry Márquez, madre de Daniel Sánchez.
      Josmeiry Márquez, madre de Daniel Sánchez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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      Rocío Cruz, madre de Oscar Paniagua.
      Rocío Cruz, madre de Oscar Paniagua. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

        En ese sentido, desde Sabana Perdida, Josmeiry Márquez, madre de Daniel Sánchez, calificó la instancia como "excelente", al considerar que responde a una necesidad clave de las familias con niños con condición. Señaló que la alta demanda de niños con autismo evidencia la importancia de ampliar estos servicios, los cuales describió como "un pequeño suspiro" para los padres.

        Márquez recordó cuando acudió por primera vez al centro ubicado en la avenida Luperón para iniciar los procesos correspondientes y poder acceder a las atenciones de la institución.

        "Llegar hasta aquí y tenerlo cerca de nosotros es una realidad maravillosa", resaltó.

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        Padre Jorge William Hernández, presidente del Consejo Ejecutivo CAID. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

        Servicios más cerca

         Durante el acto inaugural en Los Guaricanos, el presidente del Consejo Directivo del CAID, padre Jorge William Hernández, destacó que la apertura de estas unidades responde al compromiso institucional de llevar los servicios donde más se necesitan.

        "Estamos llevando estos servicios al territorio, acercándolos a la gente, haciéndolos asequibles y satisfaciendo la demanda, poniendo el énfasis en las condiciones prevalentes allí donde se instalan las UITT", expresó.

        Por su parte, el director nacional del CAID, doctor Fernando Benoit, resaltó que la expansión territorial forma parte de una estrategia integral para aumentar la capacidad de respuesta de la institución y contribuir a la reducción de las listas de espera.

        TEMAS -

          Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, por la UASD.