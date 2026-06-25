PNUD y el BCIE elaborarán estudio sobre desarrollo humano en República Dominicana

Pável Isa Contreras, director por la República Dominicana ante el BCIE; Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe; y Ana María Díaz, representante residente del PNUD en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un acuerdo de colaboración para la elaboración del Estudio Nacional sobre Desarrollo Humano 2026, una iniciativa orientada a generar evidencia para la toma de decisiones y fortalecer el diseño de políticas públicas centradas en las personas.

El análisis evaluará los avances, desafíos y oportunidades del desarrollo humano en República Dominicana durante los últimos 25 años, combinando la experiencia acumulada de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano elaborados desde el año 2000 con una visión prospectiva que incorpore las opiniones de distintos sectores de la sociedad, refiere una nota de prensa.

Temas abordados

Entre los temas que serán abordados figuran:

Relación entre crecimiento económico y desarrollo humano

y desarrollo humano Desafíos territoriales

territoriales I gualdad de género

Cambios sociales y ambientales que inciden en el bienestar de la población

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La iniciativa forma parte del compromiso compartido entre ambas instituciones de promover el desarrollo sostenible, reducir las desigualdades y fortalecer las capacidades institucionales para responder a los retos actuales y futuros del país.

El acuerdo fue suscrito por Pável Isa Contreras, director por República Dominicana ante el BCIE, y Ana María Díaz, representante residente del PNUD en el país, en presencia de Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

Durante el acto, Isa Contreras destacó la importancia de contar con información basada en evidencia para mejorar la toma de decisiones y diseñar políticas públicas más inclusivas y efectivas.

"Contar con información rigurosa y análisis de calidad permite comprender mejor las dinámicas sociales, económicas e institucionales que inciden en el bienestar de las personas, identificar brechas persistentes y orientar intervenciones con mayor impacto", expresó.

Por su parte, Ana María Díaz señaló que el estudio representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados por el país y los desafíos pendientes para garantizar que el desarrollo beneficie a toda la población.

Mientras, Michelle Muschett resaltó el papel de las alianzas estratégicas en la generación de conocimiento y en el fortalecimiento de las políticas públicas, al considerar que contribuyen a responder de manera más efectiva a los desafíos del desarrollo.

Compromiso del BCIE

Con esta iniciativa, el BCIE reafirma su compromiso de apoyar a los países de la región mediante el financiamiento, la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la promoción de estrategias orientadas al desarrollo humano sostenible.