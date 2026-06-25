La Policía Nacional arresta a mujer por la muerte de su pareja en Villa Mella

La Policía dijo que la detenida será puesta a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que fue apresada una mujer de nacionalidad haitiana, señalada como la presunta responsable de ocasionar la muerte de su pareja sentimental de la misma nacionalidad, durante un incidente ocurrido en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Mario Gabriel (a) Yan Carlos, de 40 años, quien falleció a causa de una herida corto penetrante en el tórax, según certificó el médico legista actuante, refiere la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la noche de ayer miércoles 24 de junio, en las proximidades de la autopista Circunvalación, cerca del río Los Buzos, en Villa Mella.

La Policía dijo que la detenida, Enires de la Flex, de 21 años, admitió haberle ocasionado la herida mortal.

Detalles del incidente

Según su declaración, actuó en medio de un presunto episodio de violencia, alegando que el hoy occiso la agredía físicamente de manera recurrente y que, momentos antes del hecho, la habría golpeado e intentado estrangular.

La detenida se encuentra bajo custodia policial y será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.