La Conferencia del Episcopado Dominicano activa ayuda humanitaria para Venezuela tras terremotos

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). ( EFE )

La Conferencia del Episcopado Dominicano informó este jueves que activó su protocolo de respuesta para coordinar el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los terremotos del miércoles que se han cobrado la vida de, hasta el momento, 235 personas.

En una carta dirigida a monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y Arzobispo de Valencia, indicó que se unen en oraciones también por las autoridades, los organismos de socorro, el personal de salud y elevan plegarias para los voluntarios y todas las personas que trabajan en las labores de rescate, asistencia y restablecimiento.

"Pedimos al Señor de la vida que les afiance en la esperanza, les dé el consuelo y el valor para animar a su pueblo a afrontar estas pérdidas; les ayude a emprender juntos una restauración espiritual, mental y física", expresó el arzobispo de Santiago, Héctor Rodríguez Rodríguez, en representación del Episcopado Dominicano.

Apoyo espiritual

Asimismo, expresó en nombre de la CED su cercanía espiritual y solidaridad con "todo el amado pueblo de Venezuela", especialmente con las familias que han perdido seres queridos, heridos, desplazados, desaparecidos, "quienes hoy sufren las dolorosas consecuencias de esta tragedia".