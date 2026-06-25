República Dominicana aprobará en los próximos días su Código de Ética para Inteligencia Artificial

El director de la Ogtic, Edgar Batista, habló sobre la necesitar de establecer normas para la inteligencia artificial. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La República Dominicana anunció este jueves que en los próximos días aprobará mediante decreto su Código de Ética de Inteligencia Artificial, un instrumento que busca regular el desarrollo, adquisición e implementación de estas tecnologías en el sector público.

En el marco de la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, inaugurada este jueves en Santo Domingo, la vicepresidenta Raquel Peña destacó que el país se encamina a convertirse en uno de los primeros de América Latina y el Caribe en contar con un marco ético nacional para el uso de la inteligencia artificial elaborado mediante un proceso de participación multisectorial.

"En los próximos días este marco referencial será oficialmente aprobado mediante decreto por el presidente de la República, Luis Abinader, de forma que queremos ser de los primeros países en la región en regular el desarrollo, adquisición e implementación de la inteligencia artificial en el sector público sobre la base de un código de ética cocreado con todos los sectores de la vida nacional", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-10330-pm-804a8aa6.jpeg La vicepresidenta, Raquel Peña. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Peña explicó que el documento fue elaborado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto y la participación de más de 100 organizaciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

La vicepresidenta señaló, además, que la aprobación de la Declaración de Santo Domingo y la presentación de la Hoja de Ruta Regional sobre Ética de la Inteligencia Artificial 2026-2027 permitirán fortalecer la cooperación regional, promover el intercambio de conocimientos y avanzar hacia una gobernanza alineada con los principios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

IA, herramienta presente

Por su parte, el director general de la Ogtic, Edgar Batista, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta presente en la prestación de servicios públicos, la gestión de datos y la toma de decisiones institucionales.

"La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema de futuro. La inteligencia artificial se ha convertido en parte esencial de los sistemas económicos, administrativos y sociales. La tecnología hoy influye en absolutamente todo", comentó.

En ese contexto, indicó que el Código Nacional de Ética para la Inteligencia Artificial servirá como un instrumento transversal de política pública basado en estándares internacionales y principios de protección de los derechos humanos, transparencia y confianza digital.

"Este código está concebido como un instrumento de políticas públicas para orientar el desarrollo, la adquisición e implementación de estas tecnologías en el país", afirmó Batista, quien además destacó la necesidad de fortalecer capacidades nacionales en áreas como ciberseguridad, infraestructura tecnológica y formación de talento especializado.

"La pregunta ya no es si los países van a incorporar inteligencia artificial en sus procesos institucionales y de estado, si no, ¿cuáles serán las condiciones de gobernanza? ¿Qué nivel de transparencia y cuál es el mecanismo de supervisión y control?", cuestionó Batista.

El funcionario aseguró que lo importante es crear "un ecosistema digital confiable e inclusivo".

Decidir cómo se utilizará la IA

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-10437-pm-083ac654.jpeg Anne Lemaistre, representante de la Unesco. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En tanto, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, destacó que América Latina y el Caribe se ha convertido en la región que más activamente ha impulsado la implementación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, aprobada por unanimidad por los Estados miembros de la organización en 2021.

"La inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias, pero nuestra responsabilidad es decidir cómo se desarrollará, cómo servirá al interés general y cómo construiremos una inteligencia artificial de confianza", expresó.

Lemaistre advirtió que la región enfrenta desafíos relacionados con la preparación de los sistemas educativos, la protección de la integridad de la información, la defensa de la democracia y la lucha contra la desinformación.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor cooperación regional para desarrollar infraestructura tecnológica, talento especializado y marcos regulatorios comunes que contribuyan a la construcción de una soberanía digital latinoamericana.

"Elegir cómo la IA se va a utilizar en el futuro, cómo hacer IA de confianza", reiteró como la meta a corto plazo.

Ser humano como eje central de la transformación

Mientras tanto, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, aseguró que la inteligencia artificial representa una transformación profunda que impactará la economía, la educación, la salud, el mercado laboral y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Asinelli resaltó que la región necesita definir reglas, capacidades institucionales y mecanismos de gobernanza que permitan aprovechar las oportunidades de esta tecnología sin descuidar los riesgos asociados.

"La inteligencia artificial no es solamente una cuestión técnica, sino que tiene que ver con nuestras instituciones y con los valores que le vamos a poner para que podamos construir sociedades mejores", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-10451-pm-587fb202.jpeg Un robot daba la bienvenida a la Cumbre sobre Inteligencia Artificial. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El ejecutivo de CAF señaló que América Latina y el Caribe cuenta con el talento y los recursos necesarios para desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero insistió en que las políticas públicas deben mantener al ser humano como eje central de la transformación tecnológica.

"Esta la moneda de la inteligencia artificial tiene dos caras. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todas las oportunidades, pero también a todos los riesgos que nos está trayendo", advirtió.

La cumbre se desarrolla los días 25 y 26 de junio y aborda temas relacionados con gobernanza digital, innovación responsable, fortalecimiento institucional y cooperación regional, con la participación de más de 20 países.

Como parte de los resultados del encuentro, República Dominicana asumirá la Presidencia Pro Tempore del mecanismo regional sobre ética de la inteligencia artificial, consolidando su posición como uno de los principales actores latinoamericanos en la construcción de políticas públicas para el uso responsable de esta tecnología.