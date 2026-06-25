La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó la mañana de este jueves que las autoridades dominicanas todavía no cuentan con información oficial sobre posibles ciudadanos dominicanos afectados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Peña fue consultada sobre reportes de dominicanos fallecidos tras los movimientos telúricos y respondió que, hasta el momento, no se tiene esa información confirmada.

"Todavía no tenemos esa información", expresó la vicepresidenta al ser abordada por periodistas.

La funcionaria indicó que, desde las primeras horas del desastre, el presidente Luis Abinader ha mantenido comunicación con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que República Dominicana prepara el envío de ayuda al país sudamericano.

Ayuda dominicana

Peña adelantó que en las próximas horas comenzarán a salir los equipos de asistencia, incluyendo rescatistas dominicanos, para colaborar con las labores de emergencia tras los terremotos que dejaron graves daños en varias zonas de Venezuela.

Asimismo, destacó la solidaridad entre ambos pueblos y aseguró que el Gobierno dominicano se mantiene atento a la situación para brindar apoyo ante la tragedia.

Detalles del sismo

Los terremotos que golpearon Venezuela forman parte de una de las jornadas sísmicas más fuertes registradas en el país en las últimas décadas.

Los movimientos ocurrieron el miércoles en la tarde y fueron catalogados por especialistas como un fenómeno poco común conocido como "doblete sísmico", debido a que dos grandes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia en la misma zona geológica.

Venezuela se encuentra en una región de alta actividad tectónica, donde interactúan las placas del Caribe y Sudamérica, generando acumulación de energía que puede liberarse en forma de grandes terremotos. El segundo movimiento, por su magnitud y poca profundidad, provocó las mayores afectaciones al llegar con gran intensidad a la superficie.

El país ya había experimentado terremotos importantes a lo largo de su historia, aunque pocos con la combinación de magnitud, cercanía temporal y daños registrados en esta ocasión. Uno de los más recordados fue el terremoto de Caracas de 1967, de magnitud 6.6, que dejó cientos de muertos y graves daños en la capital venezolana.

El evento también reactivó las alertas en una región donde los expertos advierten sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, las normas de construcción y la preparación ciudadana ante futuros movimientos telúricos.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, Venezuela recibe muestras de solidaridad internacional y mantiene activos sus protocolos de emergencia ante la posibilidad de nuevas réplicas.