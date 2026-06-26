Altice habilita llamadas gratuitas a Venezuela desde República Dominicana hasta el 30 de junio

Terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon a Venezuela. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

La empresa de servicios de telecomunicaciones Altice Dominicana dispuso llamadas gratuitas hacia Venezuela desde sus líneas, con el objetivo de facilitar la comunicación entre las personas residentes en el país y sus familiares y seres queridos en territorio bolivariano.

La medida estará vigente hasta el próximo 30 de junio y aplica para líneas móviles pospago, prepago y de negocios, así como para líneas fijas residenciales.

Altice dio a conocer la disposición a través de sus plataformas digitales, donde expresó que "hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos conectados con quienes más lo necesitan".

Hasta el momento, se han confirmado casi mil fallecidos y unas 50,000 personas desaparecidas tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpearon el norte de Venezuela el miércoles, dejando un panorama de devastación y decenas de edificaciones colapsadas, especialmente en La Guaira, localidad costera cercana a Caracas, donde la población ha denunciado dificultades en las labores de rescate.

Entre las víctimas mortales figura la dominicana Magaly del Valle Sid Serrano, de 49 años y oriunda de San Cristóbal, quien fue identificada este viernes como la primera dominicana fallecida a causa del terremoto en Venezuela.

Ayuda de República Dominicana

El Gobierno dominicano anunció el envío de un hospital móvil y equipos especializados a Venezuela tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Un total de 21 personas ya partieron hacia ese país para integrarse a las labores de rescate, mientras se prepara el despliegue de un equipo especial MT1, integrado por alrededor de 40 especialistas de distintas áreas para brindar apoyo integral.

La misión, coordinada con el COE, incluye servicios médicos y atención en salud mental. República Dominicana cuenta además con un equipo certificado internacionalmente por la OMS y la OPS para este tipo de intervenciones.

De acuerdo con los reportes ofrecidos, en Venezuela se contabilizan 589 fallecidos y 2,980 personas heridas.