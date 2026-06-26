¿Cuáles herramientas utilizan rescatistas dominicanos para localizar sobrevivientes en Venezuela?

Equipo especializado de "Quisqueya Solidaria 2026" rumbo a Venezuela para ofrecer ayuda tras terremotos que ha dejado miles de fallecidos y cientos de heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Los rescatistas dominicanos que fueron enviados a Venezuela para localizar a personas afectadas por el doble terremoto utilizan equipos de alta tecnología, como sonares y cámaras térmicas.

Los detalles de la misión "Quisqueya Solidaria 2026" fueron anunciados este viernes por el ministro de Defensa, Antonio Fernández Onofre, durante una rueda de prensa con autoridades de emergencia.

"Tenemos 10 hombres de alta preparación y están equipados con tecnología de última generación. En este momento son los que están con unos sonares y unas cámaras térmicas especiales que usan para determinar dónde existen personas con vida, para que los equipos pesados puedan llegar a rescatarlas", dijo Onofre.

Aseguró que, en conjunto con la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), trabajan en la formación de un nuevo equipo que saldrá desde República Dominicana hacia Venezuela este fin de semana.

Aunque no precisó la cantidad exacta de rescatistas que llegarían al país afectado, refirió que serían al menos 10 o 15 personas especializadas en emergencias.

Pocos dominicanos afectados

De su lado, el viceministro de Política Exterior Bilateral, Opinio Antonio Díaz Vargas, afirmó que en la zona donde ocurrieron los terremotos residía una baja cantidad de dominicanos.

"De manera preliminar, solo hay una dominicana fallecida. Pero es bueno destacar que en la zona donde ocurrió el desastre tenemos muy pocos dominicanos residiendo allí. De manera que, por el momento, hemos salido muy poco afectados con relación a las víctimas", indicó.

En referencia al envío de insumos médicos hacia Venezuela, el ministro de Defensa manifestó que República Dominicana ya completó la lista de medicamentos que serán enviados y cuyos detalles serán informados mediante un comunicado de la institución.

"Tenemos la lista de medicamentos; luego daremos los detalles en un comunicado informando al respecto, pero hoy llegaron rescatistas con algunos insumos", refirió.

En ese mismo orden, el ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que el país cuenta con un equipo de emergencias Tipo 1, certificado mundialmente, por lo que, en situaciones de tragedia, puede colaborar con países afectados.

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"Estamos preparando, cuando se identifiquen las necesidades reales y en coordinación con autoridades de Venezuela, el envío de un equipo de 40 profesionales que incluye médicos y otros especialistas. No es rescates, sino también para garantizar la salud", dijo.

De acuerdo con las autoridades, dicho equipo saldrá a más tardar el lunes, dependiendo del momento en que Venezuela ofrezca la debida autorización para su envío.

Muertos y heridos

Agencias internacionales informaron que el balance de las víctimas mortales asciende a más de mil, con más de 50,000 desaparecidos y 3,360 heridos.



El miércoles, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que golpearon el norte del país, dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del Gobierno en las labores de rescate.

Sonares y cámaras térmicas Los sonares (Sound Navigation and Ranging) utiliza ondas sonoras para detectar objetos y medir distancias, en el caso de los rescatistas lo pueden utilizar para buscar personas y localizar vehículos.Una cámara térmica detecta la radiación infrarroja (calor) que emiten los objetos y las personas, con ella las unidades de emergencias pueden encontrar personas durante la noche, victimas en edificios u ocultas entre escombros.