Ocupan cinco bultos llenos de paquetes de cocaína en el AILA; arrestan 11 personas

Decomiso de 90 paquetes de presunta cocaína en el AILA. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes que fueron decomisados cinco bultos llenos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas, AILA.

Dentro de los bultos fue encontrado un total de 90 paquetes de la sustancia, informó la institución a través de una nota de prensa.

La intervención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (CESAC) bajo la coordinación del Ministerio Público.

De acuerdo con la DNCD, los agentes y militares recibieron un informe sobre varios individuos que pretendían realizar una presunta transacción de sustancias narcóticas, por lo que se organizó un operativo de vigilancia para apresar a los implicados.

El operativo se desarrolló en el área de servicios de alimentos y bebidas de la referida terminal, donde se intervinieron cinco bultos de color negro que contenían 18 paquetes cada uno, para un total de 90.

Investigación y custodia

Las autoridades tratan de establecer si la intención del grupo era contaminar el contenedor de una aeronave para llevar la carga a Estados Unidos o Europa.

"De momento, según la investigación, varias personas están comprometidas directamente con la actividad ilícita, mientras otros permanecen bajo investigación para determinar si corresponde su judicialización, mientras avanza el proceso", refiere el documento.

Los 90 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la presunta droga.