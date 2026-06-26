Durante la tarde del jueves arribaron a Venezuela los primeros rescatistas de República Dominicana enviados a incorporarse a las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los dos terremotos que sacudieron a la nación sudamericana el miércoles 24 de junio.

La delegación está integrada por especialistas del Grupo de Búsqueda y Rescate de Estructuras Colapsadas de la Fuerza Aérea, quienes viajaron por disposición del presidente Luis Abinader con el propósito de apoyar las operaciones de emergencia.

De acuerdo con medios internacionales, los rescatistas fueron recibidos por el director nacional de Protección Civil y viceministro de Gestión de Riesgo de Venezuela, Juan Carlos Oti, quien dio la bienvenida al equipo y coordinó su incorporación a las labores que desarrollan los organismos de seguridad y protección civil venezolanos.

Labores operativas

El mayor de la Fuerza Aérea, Carlos Olivares, informó que este contingente constituye la avanzada de un operativo de asistencia humanitaria y explicó que su misión será intervenir en zonas donde se reportan posibles personas atrapadas bajo los escombros, mientras se coordina la llegada de un segundo grupo de especialistas.

Olivares señaló que, tras conocerse la magnitud de la emergencia, los equipos de búsqueda y rescate dominicanos se prepararon para brindar apoyo al pueblo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al Gobierno de República Dominicana por el envío del equipo de rescate y destacó el gesto de solidaridad del país caribeño.

Asimismo, informó que las autoridades venezolanas solicitaron apoyo internacional para reforzar las labores de atención a las víctimas.

De acuerdo con el Gobierno venezolano, en las próximas horas también se espera el arribo de brigadas especializadas procedentes de otros países, así como ayuda humanitaria destinada a fortalecer la respuesta ante la emergencia.

Hasta las primeras horas de este viernes, la cifra de víctimas de los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela, aumentó a 589 muertos y 2,980 heridos.