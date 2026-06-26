"Desde que lo deportaron no sabemos nada de él": familia busca a hombre enviado hacía Haiti

Michelle Bautista Aybar está desaparecido desde el 12 de marzo del año 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Familiares de Michelle Bautista Aybar denunciaron que permanece desaparecido desde el 12 de marzo de 2024, luego de que presuntamente fuera detenido por miembros de la Dirección General de Migración (DGM) para su posterior deportación hacia Haití, a pesar de ser ciudadano dominicano.

Según relató su hermana, Carolina Aybar, Michelle, de 39 años, fue retenido durante un operativo realizado por la institución en el denominado "primer puente" de Higüey, tras salir de su casa con destino al mercado de esa demarcación, donde generaba ingresos cargando sacos y realizando otras labores.

"Desde que lo deportaron no hemos sabido más nada de él", afirmó Carolina en declaraciones a reporteros de Diario Libre, en la que explicó que la familia ha intentado obtener información sobre su paradero sin recibir respuestas.

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La hermana del desaparecido indicó que acudieron a las oficinas de Migración para conocer detalles sobre la situación, pero asegura que no les ofrecieron información.

Estado de salud

Aybar explicó que Michelle padece una condición de salud mental que afecta su memoria de manera temporal, aunque puede comunicarse y desenvolverse con normalidad.

"Él pierde la memoria por el momento", precisó.

Por esa razón, señaló que al momento de su detención no portaba documentos de identidad, ya que estaban bajo el resguardo de otro de sus hermanos debido a que solía extraviarlos.

"Yo quiero que mi hermano aparezca sano y salvo, que no le haya pasado nada", expresó Carolina, quien hizo un llamado a las autoridades a ofrecer una respuesta sobre su paradero.

La madre del desaparecido, Divina Aybar, también exigió respuestas sobre el paradero de su hijo y lamentó que, a más de dos años de su desaparición, la familia no haya recibido ninguna información oficial.

Los familiares afirman que, tras su detención, Michelle Bautista Aybar habría sido trasladado al Centro de Procesamiento de Migrantes de Haina (Vacacional de Haina) y posteriormente deportado hacia Haití.