Finjus alerta sobre el riesgo de aprobar leyes sin consenso y llama al Congreso a rectificar

Foto de archivo de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó este viernes su preocupación por la rapidez con la que el Congreso Nacional ha venido aprobando y modificando iniciativas legislativas sin el nivel de discusión y consenso que, a su juicio, requieren normas de alto impacto para la sociedad y la economía.

En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad reconoce que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de dotar al país de las leyes necesarias para fortalecer el Estado de derecho y la democracia. Sin embargo, advierte que las recientes críticas sobre la celeridad y las deficiencias en algunos procesos legislativos merecen ser atendidas y corregidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/14/exhortan-a-buscar-consenso-sobre-proyecto-de-reforma-fiscal.jpg Foto de archivo de Servio Tulio Castaños Guzmán durante una entrevista en Diario Libre.

Finjus sostiene que prescindir de consultas amplias en asuntos de gran trascendencia puede provocar que las leyes dejen de percibirse como un bien público y pasen a ser vistas como decisiones unilaterales o influenciadas por intereses particulares. Esa situación, afirma, ampliaría la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, debilitando la confianza en el sistema democrático.

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La organización también advierte que legislar sin promover acuerdos multisectoriales pone en riesgo una de las fortalezas históricas de la democracia dominicana : su capacidad para construir consensos sobre objetivos nacionales compartidos.

pone en riesgo una de las fortalezas históricas de la : su capacidad para construir consensos sobre objetivos nacionales compartidos. De mantenerse esa práctica, señala, podrían generarse incertidumbre jurídica, menor coherencia en las políticas públicas y dificultades para ejecutar planes estratégicos de largo plazo.

Finalmente, Finjus exhortó al Congreso a corregir esa tendencia y reiteró su disposición de colaborar con las comisiones legislativas de ambas cámaras para contribuir a fortalecer la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.