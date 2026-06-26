Un hombre mata a su tío al cortarle la cabeza con un machete en Espaillat

La víctima fue identificada como Franklin López. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre decapitó a un tío suyo con un machete durante un incidente ocurrido en el sector Cuero Duro, del distrito municipal San Víctor, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Franklin López.

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, su cuerpo presentaba, además, múltiples heridas de arma blanca y golpes contusos.

El presunto responsable es su sobrino, identificado como Chicho López Pérez, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional poco después del hecho.

Según las versiones recogidas en la comunidad, el crimen se produjo en medio de una discusión por una presunta disputa relacionada con terrenos o bienes heredados.

Reacción comunitaria

Los testimonios indican que, tras atacar a su tío con varios machetazos, el agresor trasladó el cuerpo hasta su vivienda, donde presuntamente continuó agrediéndolo con un palo.

El hecho, registrado la tarde de este viernes, ha causado conmoción entre los residentes de Cuero Duro, quienes aún no salen del asombro.