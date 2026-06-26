Gobierno habilitará centros de acopio para donaciones y enviará misión de asistencia a Venezuela

Los alimentos y medicamentos donados serán enviados a Venezuela para colaborar con afectados por doble terremoto. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Gobierno informó este viernes que, en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDE), habilitará dos centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el doble terremoto ocurrido en Venezuela.

El primer centro estará ubicado en la Base Aérea de San Isidro, donde se recibirán exclusivamente medicamentos. Estos serán evaluados, clasificados y organizados por personal médico especializado de las Fuerzas Armadas.

El segundo centro funcionará en la Base Naval "27 de Febrero", en Sans Soucí, y recibirá alimentos no perecederos, productos secos y enlatados, agua, bebidas y otros insumos destinados a la hidratación.

Las operaciones de ambos centros iniciarán este sábado 27 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y permanecerán abiertas todos los días para facilitar la recepción organizada de las ayudas provenientes de ciudadanos, instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil.

Mediante un comunicado, el Gobierno explicó que los centros de acopio contarán con personal militar y civil especializado para las labores de recepción, clasificación, almacenamiento y organización de las donaciones. Asimismo, dispondrán de personal de seguridad y apoyo logístico para garantizar la adecuada custodia de los suministros y el desarrollo eficiente de las operaciones.

Las ayudas recolectadas serán trasladadas a la República Bolivariana de Venezuela por vía marítima.

De igual forma, el Gobierno exhortó a la ciudadanía, al sector empresarial y a las instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo solidario, como muestra de la vocación humanitaria del pueblo dominicano y de su compromiso con los pueblos hermanos que enfrentan situaciones de emergencia.

Apoyo consular

El Gobierno también informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a Venezuela una misión de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior, encabezada por su director, Miguel Reyes.

La misión tiene el propósito de asistir a los dominicanos que requieran apoyo consular, ayuda humanitaria o, de ser necesario, facilidades para su retorno al país.

Las autoridades venezolanas continúan evaluando los daños provocados por los sismos, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de asistencia y verificación en las zonas afectadas. Aunque aún se realizan las evaluaciones oficiales, los movimientos telúricos han generado daños en infraestructuras y mantienen en alerta a varias comunidades, ante la posibilidad de réplicas en las próximas horas.