El Gobierno retorna al país peloteros dominicanos que estaban en Venezuela

El traslado se efectuó en una aeronave de la Fuerza Aérea que regresó al país luego de llevar un segundo contingente de rescatistas especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano repatrió este viernes a 11 ciudadanos dominicanos, entre ellos varios peloteros, que permanecían en Venezuela tras los terremotos que afectaron ese país.

Según una nota de prensa, la operación fue realizada por el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

Los repatriados integraban una delegación de peloteros que se encontraba en territorio venezolano al momento del desastre. Un grupo jugaba como refuerzo en la liga profesional de verano de la nación sudamericana.

El traslado se efectuó en una aeronave de la Fuerza Aérea que regresó al país luego de llevar un segundo contingente de rescatistas especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), pertenecientes al Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), junto con equipos y herramientas para apoyar las labores de emergencia.

Otro grupo

El Gobierno informó que este sábado retornará un segundo grupo de 15 dominicanos, también integrado por peloteros, con lo que ascenderá a 26 el total de ciudadanos repatriados desde Venezuela.

Las autoridades explicaron que el operativo fue coordinado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), la Fuerza Aérea y la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, con el propósito de garantizar el regreso seguro de los dominicanos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

Además, anunciaron que una comisión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores viajará a Venezuela para brindar asistencia a la comunidad dominicana afectada por el desastre, mientras República Dominicana mantiene su apoyo a las labores de rescate que se desarrollan en ese país.

El Ministerio de Defensa señaló que la misión refleja la capacidad de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones de ayuda humanitaria en el exterior y, al mismo tiempo, proteger a los ciudadanos dominicanos que se encuentren en situaciones de emergencia fuera del país.

La institución indicó que otros dominicanos permanecen en territorio venezolano y que continúan las gestiones para facilitar su retorno tan pronto las condiciones operacionales y logísticas lo permitan.