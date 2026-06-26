Hogar Crea advierte que la falta de recursos a limitado la atención para más personas

En el centro el director de Hogar Crea Dominicano; Julio Díaz Capellán, a su derecha el presidente Julio Molina Almonte, presidente de la institución ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano, Julio Díaz Capellán, hizo un llamado al Gobierno a incrementar el apoyo a los centros de rehabilitación, al advertir que la falta de recursos en la institución limita la atención oportuna de cientos de personas que buscan tratamiento para superar esas adicciones.

"Cuando una persona con una adicción reconoce que necesita ayuda y decide buscar tratamiento, tanto el Gobierno como las instituciones privadas deberían garantizarle esa oportunidad", expresó.

Capellán enfatizó que, de contar con mayor apoyo por parte del Gobierno, la institución podría dar respuesta a la creciente demanda de servicios de tratamiento y rehabilitación en el país.

Capellán hizo esas declaraciones el viernes al encabezar una caminata en la Ciudad Colonial de Hogar Crea Dominicano , institución que en la actualidad brinda apoyo a más de mil personas en el proceso de superar adicciones a las drogas en todo el país. La caminata salió desde la Iglesia Las Mercedes y terminó en el Altar de la Patria .

El encuentro contó con la presencia de autoridades civiles y militares, quienes se unieron al llamado de la institución para concienciar a la sociedad sobre el uso indebido de las drogas y conmemorar su 51 aniversario.

Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas y distribuyeron volantes con información preventiva, con el propósito de sensibilizar a la población sobre esta problemática.

Se instaló una carpa informativa abierta al público con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos asociados a estas problemáticas y fomentar estilos de vida más saludables.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-43455-pm-2-6c84fa12.jpeg Caminata en la calle Mercedes (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-43455-pm-5-6d49394c.jpeg Acto de ceremonia en el altar de la Patria (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-43455-pm-4-6ccf7e4e.jpeg Miembro de Hogar Crea haciendo entrega de volantes informativos (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

"Toda iniciativa es bienvenida"

De igual forma, resalto que no tiene ningún problema con los nuevos programas de rehabilitación que han surgido los cuales consideró como "bienvenidos", siempre que cumplan con los requisitos establecidos para su funcionamiento.

"Para mí, toda iniciativa seria es bienvenida, siempre que respete la dignidad de las personas, no incurra en maltratos y garantice el respeto a los derechos humanos", explicó Capellán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-43455-pm-8-1e43f907.jpeg Julio Díaz Capellán, director de Hogar CREA Dominicano (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/whatsapp-image-2026-06-26-at-43455-pm-9-18b231f6.jpeg Juan Molina Almonte, Presidente de Hogar CREA (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Indicó que al tratar con personas con problemas estas deben disponer de instalaciones físicas adecuadas, cumplir con las condiciones exigidas y contar con los recursos humanos necesarios, incluyendo psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeras y demás profesionales especializados.

Asimismo, enfatizó que el Ministerio de Salud Pública es la entidad responsable de regularizar y verificar que estos centros cumplan con los reglamentos y requisitos establecidos.

Compromiso con la rehabilitación

La actividad culminó con la colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a los valores patrios. Durante el acto, el Presidente de la entidad Juan Agustín Molina Almonte, reafirmaron el compromiso de la institución con la rehabilitación, la prevención y la reinserción social de personas afectadas por las adicciones.

También resaltaron el aumento de nuevos usuarios de sustancias psicoactivas ilícitas, una situación que ha generado una alta demanda de atención. Actualmente, los centros no cuentan con suficientes cupos para responder a esta creciente necesidad.