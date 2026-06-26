Noticias que fueron tendencia

Las publicaciones que concentraron mayor interés esta semana abarcaron decisiones judiciales con impacto económico, cambios en el sistema de pensiones, acontecimientos políticos en Estados Unidos, un sismo que se sintió en República Dominicana y un análisis sobre el ritmo de aprobación de leyes en el Congreso. Estos temas marcaron la agenda informativa por sus repercusiones nacionales e internacionales.

Nueva condena millonaria por expropiaciones del Centro Olímpico

Más de seis décadas después de la expropiación de terrenos para construir el entonces Parque Central Metropolitano, el Estado dominicano fue condenado a pagar otros 340.7 millones de pesos a los herederos de la propietaria original de una parte de esos terrenos, desde 1974 integrados al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La decisión adquirió relevancia porque el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la Dirección General de Bienes Nacionales, dejando firme la indemnización fijada previamente por el Tribunal Superior Administrativo y cerrando la disputa en la jurisdicción constitucional.

El reportaje reconstruyó el origen del conflicto, iniciado con un decreto de utilidad pública emitido en 1964 y un contrato de permuta firmado en 1993 que reconocía un pago pendiente nunca realizado por el Estado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la enorme diferencia entre las valoraciones de los terrenos: mientras los demandantes estimaban un valor superior a RD$672 millones, los avalúos oficiales apenas superaban los 9 millones de pesos.

La información también recordó que no se trata del único litigio relacionado con el Centro Olímpico, ya que existe otra sentencia que obliga al Estado a desembolsar más de RD$472 millones por otros terrenos del complejo deportivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-21720-pm-16a72ccb.jpeg Reunión del CNSS en la que se dispuso la entrega de los fondos a los maestros. (FUENTE EXTERNA)

Docentes recibirán más de RD$6,000 millones retenidos

Otra de las publicaciones que despertó un gran interés se centró en la explicación sobre la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social de liberar más de RD$6,000 millones correspondientes a aportes previsionales retenidos de miles de docentes con doble cotización.

La resolución beneficia a maestros que aportaban simultáneamente al Ministerio de Educación y a otro empleador público o privado, una situación que durante años impidió la correcta distribución de sus fondos previsionales.

El contenido detalló cómo serán distribuidos los recursos entre el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y las AFP escogidas por cada trabajador, incluyendo la rentabilidad acumulada durante el período de retención.

También se destacó que la medida reconoce el derecho de los afiliados a recibir más de una pensión cuando estas provienen de distintos planes contributivos, conforme a la Ley 87-01.

La decisión instruye además a la Superintendencia de Pensiones, la Tesorería de la Seguridad Social y Unipago a individualizar los recursos para garantizar que cada docente reciba el monto que le corresponde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/conoce-a-dominicana-que-se-enfrentara-a-espaillat-en-primarias-en-ny-55528e4a.jpg La joven Darializa Ávila Chevalier representa el Distrito 13 de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos. Derrotó a Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

Primarias en Nueva York sacuden al liderazgo demócrata

Las primarias demócratas en Nueva York captaron la atención por la derrota del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat frente a Darializa Ávila Chevalier, un resultado considerado uno de los mayores reveses para el sector tradicional del Partido Demócrata.

La candidata progresista obtuvo el 49.3 % de los votos frente al 46.0 % de Espaillat, pese a contar con una estructura financiera considerablemente menor durante la campaña.

El trabajo periodístico explicó que la victoria trasciende el Distrito 13 porque fortalece el liderazgo político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuyos candidatos respaldados también lograron importantes triunfos.

La cobertura abordó además las diferencias ideológicas entre el ala progresista y los sectores centristas del Partido Demócrata, una disputa que comienza a redefinir el panorama político de cara a las elecciones de noviembre.

El caso despertó especial interés entre los dominicanos por tratarse de una contienda protagonizada por dos figuras de origen dominicano con trayectorias y propuestas políticas muy diferentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/adaptan-centro-de-acopio-en-sambil-para-ayudar-afectados-en-venezuela-1490b739.jpg Voluntarios realizan labores de remoción de escombros y rescate con maquinaria este jueves, en el municipio Libertador en Caracas. (EFE)

Temblor regional genera alarma en el Caribe y destrucción y muertes en Venezuela

Un fuerte sismo con epicentro en Venezuela también ocupó un lugar destacado entre los contenidos de la semana luego de sentirse en distintas zonas de la República Dominicana y provocar numerosas reacciones entre la población.

La información explicó la magnitud del movimiento telúrico, su localización y los reportes emitidos por las autoridades especializadas para determinar si existían riesgos adicionales tras el evento.

El reportaje precisó que el temblor fue percibido en varios puntos del territorio dominicano, lo que llevó a numerosos ciudadanos a compartir sus experiencias y consultar información oficial sobre el fenómeno.

La cobertura incluyó las evaluaciones preliminares de los organismos sismológicos y de protección civil, que monitorearon posibles afectaciones tanto en Venezuela como en otros países del Caribe.

La rápida difusión de la noticia reflejó el interés que generan los eventos sísmicos en una región donde este tipo de fenómenos suele provocar preocupación por sus posibles consecuencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/aprueban-presupuesto-complementario-por-rd69740-millones-72638d54.jpeg Sesión del Senado de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

El acelerado ritmo legislativo bajo la lupa

Entre los reportajes de mayor impacto figuró el análisis sobre las iniciativas legislativas impulsadas durante la administración del presidente Luis Abinader que fueron aprobadas por el Congreso Nacional en tiempos considerablemente reducidos.

La publicación examinó cómo varias piezas avanzaron con rapidez por ambas cámaras, describiendo el proceso legislativo seguido y los plazos en que fueron conocidas y convertidas en ley.

El trabajo también comparó esos tiempos con los procedimientos habituales del Congreso, ofreciendo contexto sobre la velocidad con que determinadas iniciativas lograron respaldo legislativo.

Otro de los aspectos abordados fue el debate generado alrededor de este mecanismo de aprobación y las posiciones expresadas por distintos actores políticos sobre la conveniencia de tramitar proyectos de tanta importancia en períodos breves.

La investigación permitió poner en perspectiva el funcionamiento del Poder Legislativo durante la actual gestión, aportando elementos para comprender cómo se han aprobado algunas de las principales leyes promovidas por el Poder Ejecutivo.

Con una infografía, Diario Libre destacó los proyectos aprobados y los tiempos récords que tardaron los legisladores en dar su visto bueno: Ley que modifica tráfico ilícito de migrantes, Fusión Hacienda y Economía, Ley de fideicomisos públicos y Ley de mercado de valores.

También, la de Tasa cero a alimentos, la Ley que modifica Compras y Contrataciones, el Plan fiscal del 2026, la Reforma constitucional y la Ley que crea la DNI.