Omar Fernández solicita repatriación de 57 médicos varados en Venezuela tras terremotos

El senador Omar Fernández (FP-DN) pidió este viernes a las autoridades dominicanas intervenir para asistir y repatriar a 57 médicos dominicanos que permanecen en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más impactadas por los recientes terremotos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador informó que fue contactado por Naraly García, una médica dominicana que realiza su residencia en cirugía general en Venezuela junto a otros 56 compatriotas.

Según explicó, el grupo presta servicios en el Hospital Rafael Medina y continúa atendiendo a pacientes pese a la emergencia provocada por el sismo.

Indicó que varios de los profesionales perdieron sus viviendas y documentos personales, lo que dificulta su retorno a República Dominicana.

"Algunos de sus colegas han perdido su vivienda y sus documentos. No tienen pasaporte ni otras pertenencias en este momento", expresó Fernández en el audiovisual.

Condiciones adversas

El senador destacó que, a pesar de las condiciones adversas, los médicos dominicanos permanecen colaborando en la atención de los afectados por el desastre natural.

Ante esta situación, exhortó a las autoridades a evaluar el envío de una aeronave para facilitar el regreso de los 57 dominicanos y solicitó a la ciudadanía difundir el mensaje con el fin de acelerar una respuesta oficial.

En la publicación, Fernández etiquetó al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y a la médica Naraly García con el propósito de amplificar el llamado y gestionar una solución para los compatriotas que permanecen en Venezuela.