ONE proyecta que RD tendrá más adultos mayores que niños para el 2050
La caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida están acelerando el envejecimiento de la población dominicana
El país tendrá por primera vez en su historia más adultos mayores que niños y niñas hacia mediados de siglo, como resultado de la disminución sostenida de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, según las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Los datos refieren que el peso de la población infantil (0-14 años) se reducirá de 25 % en 2025 a 18 % en 2050, mientras que la población de 65 años y más pasará de 9 % a 17 % en el mismo período, hasta alcanzar 36 % de la población total en 2100.
El índice de envejecimiento, que relaciona a la población de 60 años y más con la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, marcando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto, y este índice continuará en ascenso hasta el final del siglo.
- La ONE señala que de mantenerse esta tendencia, hacia mediados de siglo, por primera vez en su historia, la República Dominicana tendrá más adultos mayores que niños y niñas.
Fecundidad y longevidad
El informe atribuye este cambio demográfico a la caída de la fecundidad y al aumento de la longevidad de los dominicanos.
Mientras en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 esa cifra se redujo a 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Las proyecciones estiman que el indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100.
- De acuerdo a la entidad, las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que han acompañado el desarrollo del país en las últimas décadas.
También destaca que la fecundidad adolescente también continúa mostrando una tendencia favorable a la reducción. Se estima que representa el 14 % en 2026, disminuyendo a 12 % en 2050 y a 7 % en 2100. Si bien, este sigue siendo un tema relevante para la política pública.
Mientras en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 esa cifra se redujo a 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Las proyecciones estiman que el indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100.
Al mismo tiempo, precisa que la esperanza de vida al nacer pasó de 44 años en 1950 a 75.7 años en 2026 y podría alcanzar los 91.5 años para finales de siglo.
Implicaciones públicas
Como resultado de esta ganancia en años de vida y la baja fecundidad, la ONE sostiene que la edad media de la población dominicana, que era de 21.6 años en 1950, se sitúa en 32.9 años en 2026 y se proyecta en 40.3 años para 2050 y en 51.6 años para 2100.
Asimismo, la ONE advirtió que esta transformación tendrá importantes implicaciones para las políticas públicas, especialmente en áreas como salud, seguridad social y sistemas de cuidados, ya que las necesidades de atención pasarán gradualmente de la población infantil a la población adulta mayor.