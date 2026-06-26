ONE proyecta que RD tendrá más adultos mayores que niños para el 2050

El país tendrá por primera vez en su historia más adultos mayores que niños y niñas hacia mediados de siglo, como resultado de la disminución sostenida de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, según las nuevas Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 presentadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los datos refieren que el peso de la población infantil (0-14 años) se reducirá de 25 % en 2025 a 18 % en 2050, mientras que la población de 65 años y más pasará de 9 % a 17 % en el mismo período, hasta alcanzar 36 % de la población total en 2100.

El índice de envejecimiento, que relaciona a la población de 60 años y más con la de menores de 15 años, superará el umbral de 60 hacia 2031, marcando el ingreso del país a una etapa de envejecimiento alto, y este índice continuará en ascenso hasta el final del siglo.

La ONE señala que de mantenerse esta tendencia, hacia mediados de siglo, por primera vez en su historia, la República Dominicana tendrá más adultos mayores que niños y niñas.

Fecundidad y longevidad

El informe atribuye este cambio demográfico a la caída de la fecundidad y al aumento de la longevidad de los dominicanos.

Mientras en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 esa cifra se redujo a 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Las proyecciones estiman que el indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100.

De acuerdo a la entidad, las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que han acompañado el desarrollo del país en las últimas décadas.

También destaca que la fecundidad adolescente también continúa mostrando una tendencia favorable a la reducción. Se estima que representa el 14 % en 2026, disminuyendo a 12 % en 2050 y a 7 % en 2100. Si bien, este sigue siendo un tema relevante para la política pública.

Mientras en 1950 cada mujer tenía en promedio 7.57 hijos durante su vida reproductiva, para 2026 esa cifra se redujo a 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Las proyecciones estiman que el indicador se mantendrá en torno a 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100.

Al mismo tiempo, precisa que la esperanza de vida al nacer pasó de 44 años en 1950 a 75.7 años en 2026 y podría alcanzar los 91.5 años para finales de siglo.

Implicaciones públicas

Como resultado de esta ganancia en años de vida y la baja fecundidad, la ONE sostiene que la edad media de la población dominicana, que era de 21.6 años en 1950, se sitúa en 32.9 años en 2026 y se proyecta en 40.3 años para 2050 y en 51.6 años para 2100.

Asimismo, la ONE advirtió que esta transformación tendrá importantes implicaciones para las políticas públicas, especialmente en áreas como salud, seguridad social y sistemas de cuidados, ya que las necesidades de atención pasarán gradualmente de la población infantil a la población adulta mayor.