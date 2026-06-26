El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este viernes que República Dominicana reforzará su apoyo a Venezuela con el envío de un hospital móvil y nuevos equipos especializados que se integrarán a las labores de rescate y asistencia tras los fuertes terremotos que afectaron a ese país la tarde del miércoles 24 de junio.

El funcionario indicó que un total de 21 personas partirá hacia territorio venezolano para incorporarse a las labores operativas de búsqueda y rescate, luego de la llegada de un primer grupo por disposición del presidente Luis Abinader.

"El pueblo dominicano, por instrucción del señor presidente, fue el primer país en arribar a Venezuela ayer; mandó un equipo de rescate para reconocer y ayudar", expresó el ministro al ser abordado por periodistas, tras encabezar la jornada médica "Más Salud y Bienestar" en la provincia Hermanas Mirabal.

Atallah anunció, además, que se prepara el traslado de un equipo especial denominado MT1, conformado por profesionales entrenados para responder ante desastres naturales.

Según explicó, está misión estará integrada por alrededor de 40 especialistas dominicanos, entre ellos médicos, psicólogos, enfermeras, farmacéuticos, así como expertos en agua y saneamiento, quienes ofrecerán apoyo durante las próximas semanas.

"Estamos preparando un equipo especial, entrenado específicamente para todas las funciones en desastres naturales", señaló Atallah, al tiempo que destacó que se trata de un personal con preparación para brindar asistencia integral en escenarios de emergencia.

La misión coordinada entre el Ministerio de Salud Pública y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), también contempla la instalación de un hospital móvil tipo 1, que según el Gobierno, estará equipado para brindar servicios de medicina general, pediatría, ginecología, estabilización de pacientes, cirugía menor, atención a personas expuestas a sustancias tóxicas y apoyo en salud mental.

La institución destacó que la República Dominicana cuenta con uno de los pocos equipos médicos de emergencia de la región certificados internacionalmente, un reconocimiento obtenido en 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Expresa solidaridad al pueblo venezolano

El ministro de Salud Pública reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y pidió a la población dominicana mantener el apoyo y la oración por las personas afectadas.

"Siempre ellos estuvieron por nosotros, nosotros estamos aquí por ustedes. Venezuela, República Dominicana está con ustedes", concluyó.

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que, hasta las primeras horas de este viernes, la cifra de víctimas de los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron al país aumentó a 589 muertos y 2,980 heridos.