Reporte de inteligencia frustró envío de presunta cocaína desde el AILA hacia EE. UU. o Europa

Paquetes de la presunta cocaína incautada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Un informe de inteligencia activó la operación de vigilancia que permitió frustrar lo que las autoridades investigan como un intento de sacar del país un cargamento de 90 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La información fue ofrecida este viernes por el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, quien adelantó que se investiga si la intención de los involucrados era introducir los bultos en una aeronave mediante el método de contaminación de carga, para transportarlos hacia Estados Unidos o algún destino de Europa.

En el operativo resultaron detenidas 11 personas, quienes están bajo investigación por las autoridades pertinentes. Según fuentes vinculadas al caso, entre los involucrados también hay personal de la propia terminal aeroportuaria.

Los implicados fueron apresados durante un operativo desplegado en el área de servicios de alimentos y bebidas del aeropuerto. En el lugar, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la DEA, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y representantes del Ministerio Público ocuparon cinco bultos negros que contenían 18 paquetes cada uno.

En el interior de los bultos fue encontrada la sustancia que las autoridades presumen corresponde a cocaína, por lo que será sometida a los análisis correspondientes para determinar la presencia del narcótico.

Investigaciones abiertas

Devers informó que, de las 11 personas detenidas, seis estarían vinculadas directamente al presunto caso de narcotráfico internacional, mientras las demás son interrogadas para determinar su posible participación.

De acuerdo con información obtenida por Diario Libre, entre los detenidos hay para fines de investigación hay personal del aeropuerto, del Cesac y de la aerolínea involucrada.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abiertas las investigaciones para establecer si existen otros implicados, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.