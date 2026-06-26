Verón-Punta Cana no reporta daños tras el sismo de magnitud preliminar 5.0

El sismo de magnitud 5.0 tuvo su epicentro a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en aguas del Caribe, y fue sentido de forma leve en varias localidades del este de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres (DGRD) de la Alcaldía de Verón Punta Cana informó que, tras el evento sísmico de magnitud preliminar 5.0, hasta el momento no se han reportado daños a infraestructuras ni afectaciones en el distrito municipal.

Como medida preventiva, fueron realizadas evacuaciones en establecimientos e infraestructuras públicas y privadas, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Monitoreo y evaluación

Asimismo, el DGRD indicó que los equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de las instituciones de respuesta continúan desarrollando labores de monitoreo y verificación en coordinación con ese departamento, con el objetivo de validar la situación y mantener una evaluación permanente del evento.

Las autoridades reiteraron que las labores de monitoreo continuarán mientras se mantiene la vigilancia sobre la situación.

¿Una relación?

El sismo de magnitud 5.0 registrado este viernes en aguas del Caribe podría tener alguna relación con los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela, debido a que ambos eventos están vinculados con la actividad de la placa del Caribe, explicó el director de la Oficina Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ramón Delanoy.

"Sí, puede tener alguna relación ya que el temblor ocurrió en la placa del Caribe y los terremotos de Venezuela ocurrieron en el borde de la placa del Caribe, donde colisiona con la placa sudamericana. Así que puede haber alguna relación", expresó.

No obstante, afirmó que en el territorio nacional se registran movimientos sísmicos de manera habitual, independientemente de los terremotos ocurridos recientemente en Venezuela.