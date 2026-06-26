Implementación del Sistema Nacional de Alertas sigue sin fecha

Mensaje emitido durante primera prueba técnica del sistema de alertas en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En abril pasado, las autoridades estimaban implementar el Sistema Nacional de Alertas antes del inicio de la temporada de huracanes de este año. La iniciativa fue desarrollada para emitir mensajes de emergencia de forma masiva a los celulares de la población.

Sin embargo, a casi un mes del inicio de la temporada ciclónica, se desconoce cuándo se ejecutará en su totalidad. Diario Libre consultó al personal del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), entidad que financió el sistema, que reiteró que la implementación está a cargo del Sistema 9-1-1 y del Ministerio de Interior y Policía.

Reporteros de este medio consultaron a representantes del Sistema 9-1-1 sobre la iniciativa; sin embargo, al cierre de este artículo no fue posible obtener una posición sobre la ejecución del sistema.

Una primera prueba técnica del sistema fue realizada en septiembre del año pasado. Las autoridades han informado que el sistema contempla dos grandes regímenes de alerta: emergencia y desastres, gestionados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que abarcan fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, terremotos o tsunamis.

Sobre este último evento, una alerta fue emitida por el COE en sus canales tradicionales tras el primer terremoto registrado en Venezuela.

El segundo régimen del sistema, de seguridad ciudadana, es coordinado por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Sistema 9-1-1, y está orientado a la búsqueda de personas desaparecidas. Aquí se incluyen la Alerta Amber, para niños; la Alerta Rosa, para mujeres en riesgo; la Alerta Azul, para personas con discapacidad, y la Alerta Silver, para adultos mayores.

Desarrollan versión de catálogo de alertas

El Indotel informó que trabajaba en un catálogo de alertas ante la incidencia de eventos como terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones y huracanes, además de accidentes de tipo industrial.

Álvaro Nadal, coordinador técnico de la Dirección Ejecutiva del Indotel, indicó que se ha desarrollado un primer borrador de la iniciativa. "Es un proceso continuo. Cuando se envían alertas, se evalúan y se decide si tenían toda la información necesaria, si tenían más información de la cuenta, si se mandaron en el momento correcto y si se respetaron los protocolos", indicó.

"Esos catálogos están en primera revisión y, posiblemente, cuando se termine la implementación, ese primer catálogo será el que vamos a tener. Con el paso del tiempo, se irá optimizando", explicó.

Durante la primera prueba, que se realizó en la red de Claro Dominicana con dispositivos Android, las autoridades informaron que esta fue la primera prestadora en adecuar sus sistemas a la tecnología Cell Broadcast (CB), que posibilita enviar notificaciones inmediatas y focalizadas únicamente en las zonas de riesgo.

Posteriormente, se indicó que las demás empresas telefónicas realizan trabajos para integrarse al Sistema Nacional de Alertas.

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