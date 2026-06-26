Solidaridad con Venezuela: estos son los centros de acopio habilitados en RD para recibir donaciones

Un hombre depositando los paquetes de agua como parte de las donaciones recolectadas para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela en la plaza comercial Sambil ubicada en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles han movilizado a equipos de rescate de distintos países y miles de personas dispuestas a tender una mano a quienes lo perdieron todo.

Desde ayer jueves, en República Dominicana, empresas, centros comerciales, restaurantes, instituciones educativas y ciudadanos han unido esfuerzos habilitando centros de acopio para recibir insumos de primera necesidad y alimentos que serán enviados a las familias afectadas por la tragedia.

En estos puntos se estarán recibiendo artículos de primera necesidad como alimentos no perecederos, agua embotellada, pañales, productos de higiene, medicamentos y materiales de primeros auxilios.

Plaza comerciales

Los centros comerciales como Downtown Center, Sambil y BlueMall Santo Domingo habilitaron espacios para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

En el caso de BlueMall, el centro de acopio está ubicado en el piso -1, en las oficinas administrativas del establecimiento, con horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

En Downtown Center, los artículos serán recibidos en el sótano 2 (S2) desde este viernes hasta el miércoles 1 de julio de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para el fin de semana, se recibirán desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Restaurantes

El Food Truck Village, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart 62-66, estará recibiendo ayudas todos los días de 6:00 de la tarde a 12:00 de la medianoche. Informaron que todo lo recolectado será trasladado al centro de acopio principal ubicado en Sambil, desde donde se coordinará su envío hacia Venezuela.

El restaurante Monte Cristo, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart número 44, también habilitó sus instalaciones como centro de acopio.

Asimismo, en las 10 sucursales de Cacharepard estarán recibiendo donaciones para apoyar a las familias afectadas.

También se sumaron el centro de comida El Arepanito, ubicado en la avenida Winston Churchill 26, Santo Domingo, y Anthony´s CF Pizza, con sucursales en Naco, Piantini y Sarasota.

Estos establecimientos estarán recibiendo donaciones todos los días de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche. Todo lo recolectado será trasladado al centro principal de acopio ubicado en Sambil para posteriormente ser enviado a Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/594f0f2f07f10e22407a218f8c62435c50065098w-b1eed419.jpg Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. (EFE/ RONALD PEÑA R) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/4a5a3a5b15c373dda9d33d0afb7711bd2df16407w-87f13b39.jpg Cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el miércoles en Venezuela y que se han cobrado la vida de 235 personas. (EFE/ RONALD PEÑA R) ‹ >

También en Miami

La empresa BMCargo anunció la apertura de sus sucursales en el país y sus oficinas en Miami como centros de recepción de donaciones bajo la iniciativa "Unidos por Venezuela".

Recibirá artículos esenciales como alimentos, agua, productos de higiene, medicamentos, material de primeros auxilios, ropa en buen estado y artículos para bebés y mascotas.

También, el creador de contenido Santiago Matías habilitó la sede de sus medios de comunicación como centro de acopio.

El punto de recepción estará disponible a partir de las 6:00 de la tarde y permanecerá abierto durante toda la noche para quienes deseen colaborar. En este centro se priorizan insumos médicos de emergencia como kits quirúrgicos, torniquetes, férulas, inmovilizadores, antibióticos, sueros fisiológicos e insulina, además de artículos de primera necesidad.

Centros educativos

La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y el Colegio Cicre habilitaron puntos de recepción para recolectar donaciones.

En el caso de la Unphu, el punto de entrega estará ubicado en la Escuela de Medicina.

Mientras que el Colegio Cicre habilitó un centro de recepción para su comunidad educativa. Las donaciones serán entregadas al centro de acopio oficial AraguaneyRD.

Además, el colegio dispuso de manera provisional un punto de recepción en las oficinas de Carmen y Marisela, coordinadoras de los niveles Inicial y Primario.

Centro de Taekwondo

El Centro Familiar de Taekwondo habilitó dos de sus sedes como puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a apoyar a las familias afectadas.

Uno de los centros está ubicado en la sede del Centro Familiar de Taekwondo en el Mirador Sur, con horario de recepción de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

También fue habilitada la sucursal Charles como punto de recolección. Para conocer el horario de recepción de esta sede, los interesados pueden comunicarse al 809-607-9873.

Centros de acopio en Punta Cana y Santiago

En Punta Cana, provincia La Altagracia, también se ha unido a la iniciativa de solidaridad con Venezuela con la habilitación de puntos de recepción para recolectar donaciones.

Uno de los centros habilitados es Hard Rock Café Punta Cana, ubicado en Downtown Punta Cana, donde estarán recibiendo aportes de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

También fue habilitado un punto en Alto Llano, en la avenida Barceló, donde se priorizan insumos médicos, materiales de primeros auxilios y herramientas que puedan ser utilizadas en labores de apoyo y rescate, como palas, cascos, guantes, mascarillas y cinta adhesiva.

El gimnasio Orangetheory Fitness Santiago, ubicado en la avenida 27 de Febrero con calle Erick Eckman, habilitó un punto de recepción de donaciones para apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

En Santiago, la Asociación de Venezolanos habilitó un centro de acopio en la librería Paulinas, ubicada en la calle 16 de Agosto, en el Centro Histórico de Santiago.

Todo lo recolectado será trasladado al centro de acopio principal ubicado en Sambil, desde donde se coordinará su envío hacia Venezuela.

Katy Guillén Studio

El centro de estética Katy Guillén Studio se unió a la iniciativa habilitando sus instalaciones como punto de recepción ubicado en Bella Vista, edificio Las Camelias, avenida Perú, piso 4, oficina 404 C, de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Balance de muertos y heridos

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la mañana de este viernes que la cifra de fallecidos aumentó a 589, mientras que los heridos son 2,980. Además, indicó que se han registrado 214 réplicas desde los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a Caracas y al estado La Guaira.

Ayuda internacional y equipo médico de RD

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la comunidad internacional ha desplegado bomberos, equipos especializados, perros de búsqueda, drones, médicos forenses y ayuda económica para apoyar la respuesta a la emergencia.

República Dominicana forma parte de esa red de apoyo y, además de las donaciones que se reciben en distintos centros de acopio, prepara el envío del Equipo Médico de Emergencias (EMT) Tipo 1, integrado por unos 40 profesionales de la salud y personal técnico especializado.

La misión estará integrada por alrededor de 40 profesionales, entre médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, ingenieros en agua y saneamiento y personal técnico especializado, con capacidad para brindar atención sanitaria en escenarios de desastre.

Entre los países que ya participan o han anunciado apoyo se encuentran República Dominicana, Estados Unidos, Suiza, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Chile, Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Jordania, Catar y República Checa, entre otros.