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homicidio en Cuero Duro
homicidio en Cuero Duro

Un hombre mata a su tío al cortarle la cabeza con un machete en Espaillat

El crimen habría estado motivado por una disputa relacionada con una herencia

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Un hombre mata a su tío al cortarle la cabeza con un machete en Espaillat
La víctima fue identificada como Franklin López. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre decapitó a un tío suyo con un machete durante un incidente ocurrido en el sector Cuero Duro, del distrito municipal San Víctor, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Ramón Arístides López Núñez, de 67 años, residente en la misma comunidad. 

  • De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, su cuerpo presentaba, además, múltiples heridas de arma blanca y golpes contusos.

El presunto responsable es su sobrino, identificado como Juan Alberto Díaz LópezChicho, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional poco después del hecho.

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Según las versiones recogidas en la comunidad, el crimen se produjo en medio de una discusión por una presunta disputa relacionada con terrenos o bienes heredados.

Reacción comunitaria

Los testimonios indican que, tras atacar a su tío con varios machetazos, el agresor trasladó el cuerpo hasta su vivienda, donde presuntamente continuó agrediéndolo con un palo.

El hecho, registrado la tarde de este viernes, ha causado conmoción entre los residentes de Cuero Duro, quienes aún no salen del asombro.

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Ramón Arístides López Núñez, de 67 años.
Ramón Arístides López Núñez, de 67 años. (POLICÍA NACIONAL)
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Juan Alberto Díaz López, de 34 años, residente en el sector Cuero Duro.
Juan Alberto Díaz López, de 34 años, residente en el sector Cuero Duro. (POLICÍA NACIONAL )
    • De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el suceso ocurrió en el sector Cuero Duro, donde la víctima sufrió heridas mortales ocasionadas con un arma blanca.

    En una nota de prensa, la institución indicó que las circunstancias en que se produjo el hecho continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

    El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se amplían las investigaciones.

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    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.