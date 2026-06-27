Construcciones informales en RD siguen siendo las más vulnerables ante un terremoto

Expertos en ingeniería advierten que las viviendas y edificaciones construidas de manera informal continúan siendo el punto más vulnerable del país frente a un terremoto, debido a que muchas han sido, y continúan siendo levantadas sin estudios técnicos, supervisión profesional o cumplimiento de los criterios establecidos en el Código Sísmico Dominicano.

La ingeniera sísmica Claudia Germoso y el ingeniero estructural Norberto Rojas Mercedes coincidieron en que las obras formales cuentan con mecanismos de revisión y fiscalización durante su construcción, mientras que una gran parte de las edificaciones informales escapan de esos controles.

"En una ciudad como Santo Domingo, la mayoría de las edificaciones de la zona central siguen una normativa. Pero cuando uno se va a la periferia, a los barrios o a las zonas rurales, muchas viviendas no responden a criterios sismorresistentes y, por tanto, son más vulnerables ante la amenaza sísmica", explicó.

De su lado, Norberto Rojas explicó que las construcciones que se desarrollan de manera formal deben cumplir una serie de requisitos antes y durante su ejecución.

Indicó que el proceso comienza con la obtención de una licencia de construcción, la cual está condicionada a la revisión de los planos y a inspecciones técnicas en las diferentes etapas de la obra.

"Cuando se construyen obras formales que deben pasar por el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, un personal autorizado verifica que todo se haya ejecutado conforme a los planos aprobados. Solo después de esa validación se autoriza continuar con el proceso", señaló.

Conforme al especialista, esas inspecciones se mantienen durante toda la construcción de la denominada "obra gris", lo que permite verificar que los materiales y el sistema estructural cumplan con lo aprobado.

"Si todo el proceso se realiza bajo ese procedimiento, la obra no debería presentar problemas desde el punto de vista estructural", afirmó.

El mayor problema está fuera del sistema

Sin embargo, ambos especialistas coinciden en que la principal preocupación se concentra en las construcciones que nunca pasan por ese proceso de revisión.

Rojas explicó que, en esas edificaciones, levantadas de manera informal, muchas veces no participa un profesional del área ni existen planos estructurales o estudios técnicos que garanticen su seguridad.

"No se sabe con certeza cómo fueron diseñadas o construidas. En la mayoría de los casos no interviene un profesional técnico y esas son las que resultan más vulnerables cuando ocurre un terremoto", sostuvo.

Germoso agregó que precisamente en esos sectores se concentra buena parte de la vulnerabilidad sísmica del país.

¿Se pueden reforzar?

Los expertos aseguran que una vivienda construida sin cumplir las normas no necesariamente debe demolerse.

El primer paso, explican, consiste en realizar una evaluación estructural para determinar el nivel de vulnerabilidad de la edificación.

Si el estudio identifica deficiencias, dijeron que un ingeniero especializado puede diseñar un plan de reforzamiento para mejorar el comportamiento de la estructura frente a un sismo.

"Lo primero es contratar a un profesional capacitado que evalúe la estructura. Si presenta vulnerabilidades, se propone un reforzamiento para hacerla más segura", indicó Germoso.

En la misma línea, Rojas explicó que ese procedimiento puede incluso permitir que una construcción informal sea regularizada.

"Se realiza un estudio de vulnerabilidad, se identifican los elementos que deben reforzarse y, una vez ejecutadas las recomendaciones, la estructura puede cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades", explicó.

Reducir la vulnerabilidad

Aunque la amenaza sísmica no puede evitarse, ambos especialistas coinciden en que sí es posible reducir el riesgo mediante edificaciones mejor diseñadas y construidas.

Rojas recordó que el riesgo sísmico depende no solo de la amenaza natural, sino también de la vulnerabilidad de las edificaciones.

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