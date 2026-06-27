La DNCD decomisa 421 plantas de presunta marihuana y arresta a un hombre en La Cuaba

Las plantas estaban sembradas de manera individual en vasos de foam y en proceso de germinación y crecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 421 plantas de un vegetal presumiblemente marihuana fueron decomisadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional durante un operativo realizado en el sector La Cuaba, del municipio Santo Domingo Oeste.

Las autoridades informaron este sábado que en la intervención arrestaron a un hombre que está bajo poder del Ministerio Público (MP) y a la espera de que se le conozca medida de coerción.

A través de un comunicado de prensa, la DNCD indicó que el operativo fue ejecutado luego de recibir informaciones de inteligencia que señalaban que varias personas presuntamente se dedicaban a la siembra, cultivo y venta de sustancias controladas en la zona.

Esto motivó que miembros de la institución se trasladaran a la carretera El Limón 2, en el Distrito municipal de la Cuaba, donde se ocuparon las 421 plantas de un vegetal presumiblemente marihuana, sembradas de manera individual en vasos desechables, en proceso de germinación y crecimiento.

Elementos decomisados

La DNCD también informó que fueron incautados cuatro tanques plásticos, dos bombas de fumigar, un rollo de manguera y un panel solar, equipos que presuntamente eran utilizados para la siembra y cultivo del vegetal.

Las plantas ocupadas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su peso total.