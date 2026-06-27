RD activa misión especial a Venezuela: ¿en qué consiste la Operación Quisqueya Solidaria 2026?

Integrantes de la misión dominicana parten hacia Venezuela desde la Base Aérea de San Isidro como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a ciudadanos afectados por los terremotos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de la República Dominicana envió este sábado una misión especial a Venezuela para asistir y proteger a los ciudadanos dominicanos afectados por los terremotos registrados en ese país, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el esquema nacional de respuesta ante emergencias internacionales.

La delegación, que partió desde la Base Aérea de San Isidro, está encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, y cuenta con personal técnico y consular encargado de brindar asistencia directa a los dominicanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto de despedida, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, explicó que la misión trabajará junto a autoridades venezolanas para localizar ciudadanos dominicanos, facilitar la comunicación con sus familias y coordinar, cuando sea necesario, su retorno seguro al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/whatsapp-image-2026-06-27-at-14716-pm-1-57191bda.jpeg Miembros de la misión dominicana parten hacia Venezuela desde la Base Aérea de San Isidro como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a ciudadanos afectados por los terremotos. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/whatsapp-image-2026-06-27-at-14717-pm-b3b65745.jpeg Integrantes de la misión dominicana parten hacia Venezuela desde la Base Aérea de San Isidro como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 para asistir a ciudadanos afectados por los terremotos. ‹ >

¿En qué consiste la Operación Quisqueya Solidaria 2026?

Según las autoridades, la Operación Quisqueya Solidaria 2026 es un dispositivo integral del Estado dominicano que articula acciones de rescate, asistencia consular, apoyo logístico y respuesta humanitaria internacional ante desastres naturales o emergencias que afecten a ciudadanos dominicanos en el exterior.

El plan incluye el despliegue de equipos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR), apoyo consular permanente, coordinación con organismos internacionales y mecanismos de evacuación o repatriación cuando las condiciones lo requieran.

Como parte de este operativo, República Dominicana ya había enviado previamente un equipo USAR, convirtiéndose en una de las primeras delegaciones internacionales en llegar a la zona afectada tras la emergencia en Venezuela.

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Asimismo, el Gobierno ha facilitado el retorno de ciudadanos dominicanos, incluidos 11 peloteros que participaban en la liga profesional venezolana, y gestiona el traslado de otros 15. También mantiene coordinación con el Comité Olímpico Dominicano y con médicos dominicanos en programas de especialización en ese país para brindar asistencia adicional.

La iniciativa forma parte de la política exterior dominicana enfocada en la protección de sus nacionales en el exterior y la respuesta rápida ante crisis internacionales.