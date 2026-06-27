Simulaciones y monitoreo: las herramientas para estudiar la actividad sísmica en RD

En la República Dominicana no hay un registro histórico de terremotos de gran magnitud\. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad tectónica del Caribe, con varias fallas capaces de producir terremotos de gran magnitud. Sin embargo, la ausencia de eventos sísmicos fuertes en las últimas décadas representa uno de los principales retos para los especialistas que estudian la amenaza sísmica del país.

Los ingenieros Claudia Germoso y Norberto Rojas Mercedes explican que, al no existir suficientes registros de terremotos de gran intensidad, gran parte de los estudios actuales deben basarse en simulaciones y modelos estadísticos que permitan estimar el comportamiento esperado del terreno.

"La naturaleza es completamente impredecible", afirmó Rojas, al explicar que los mapas de amenaza sísmica utilizados para diseñar edificaciones se construyen a partir de estudios probabilísticos y simulaciones de terremotos.

Agregó: "Aquí en la República Dominicana no tenemos un registro histórico de terremotos de gran magnitud con tanta frecuencia. Los mapas salen de simulaciones y de terremotos artificiales basados en las características geológicas de las diferentes zonas del país".

No obstante, advirtió que esos modelos no garantizan que un futuro terremoto responda exactamente a las aceleraciones previstas.

RD rodeada de fallas activas

Claudia Germoso recordó que la isla de La Española se encuentra en el límite entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana, una condición que explica la elevada amenaza sísmica del territorio.

Entre las estructuras geológicas con mayor potencial mencionó la falla Septentrional, que atraviesa la zona norte desde Montecristi hasta Samaná, la falla Enriquillo, que afecta el suroeste de la isla, además de las zonas de subducción localizadas al norte y al sur del país.

Según la especialista, la falla Septentrional representa la fuente sísmica de mayor potencial para la República Dominicana, mientras que la falla Enriquillo constituye la segunda de mayor importancia.

Además de actualizar los estudios de amenaza, Germoso considera que el país necesita fortalecer su capacidad de monitoreo.

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Como directora de la red sísmica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), explicó que actualmente existen estaciones que vigilan principalmente la zona norte del país debido a la importancia de la falla Septentrional.

Sin embargo, entiende que es necesario ampliar esa cobertura hacia otras regiones.

"Lo que deberíamos tener es más instrumentación para poder caracterizar la sismicidad. Queremos expandir la red sísmica hacia el sur para monitorear también la falla Enriquillo", indicó.

La especialista explicó que el monitoreo requiere tanto sismómetros como acelerómetros, estos últimos indispensables para registrar el movimiento fuerte del terreno y mejorar el diseño sismorresistente de las edificaciones.

"Lamentablemente carecemos en el país de una institución que caracterice y registre ese movimiento fuerte", sostuvo.

Aunque en los últimos años República Dominicana no ha experimentado un terremoto de gran magnitud como el ocurrido en Haití en 2010, ambos especialistas coinciden en que la amenaza permanece latente debido a la ubicación geológica del país.